El Mundial Sub-17 arrancó con decepción para la Concacaf. La Selección de Panamá debutó este jueves con una amarga y dolorosa derrota 2-0 contra Qatar con dos goles en el tiempo de descuento del partido de la primera jornada de la fase de grupos.

Era la primera prueba que se le presentaba a la escuadra panameña juvenil que buscaba iniciar con el pie derecho y parecía que sacaba un valioso punto. Sin embargo, el equipo centroamericano sucumbió en los últimos minutos.

Panamá, dirigía por el histórico Felipe Baloy, buscó el gol con varios disparos desde fuera del área que se fueron desviados de la portería de la selección anfitriona de la Copa del Mundo Sub-17, la segunda consecutiva en dicho país.

La resistencia panameña cayó en el minuto 91 con el gol de Taha Nassir desde el manchón penal y Abdoulaye Ndiaye en el 95' cerró el triunfo de Qatar, asestando un duro golpe para las aspiraciones de Panamá.

En el otro partido del Grupo A, Grecia le ganó por 2-1 a Egipto. Qatar y los griegos se colocan como primeros de su zona, los egipcios terceros y los panameños últimos.