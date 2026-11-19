Los clubes de la Premier League han decidido proteger económicamente a los directivos de la liga de las posibles demandas que lleven a cabo los patrocinadores del Manchester City por el caso de las 115 irregularidades financieras. Según "The Athletic", todos los clubes de la Premier, a excepción de uno que se ha abstenido, han votado a favor de esta medida en una reunión celebrada en Londres, la primera desde que se conoció la culpabilidad del Manchester City.

Los cinco miembros de la mesa directiva de la Premier, incluyendo a su presidente ejecutivo, Richard Masters, quedarán blindados por lo tanto en caso de que los patrocinadores del City tomen acciones legales contra ellos. La aerolínea Etihad, que da nombre al estadio del City y es el patrocinador principal de la parte frontal de la camiseta, ya avisó en septiembre de que estaba estudiando emprender acciones legales, además de rechazar cualquier clase de mala práctica.