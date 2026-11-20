España-Francia, Países Bajos-Portugal, Noruega-Inglaterra y Bélgica-Alemania son las eliminatorias de los cuartos de final de la Liga de Naciones, según deparó el sorteo celebrado este viernes en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza).



La ida será en terreno de España, Países Bajos, Noruega y Bélgica, como segundos de grupos, los próximos 25 o 27 de marzo de 2027, mientras que la vuelta se jugará en el campo de Francia, Alemania, Portugal e Inglaterra los días 28 o 30 de marzo, según informó la UEFA.

Los cuatro ganadores jugarán la Final a Cuatro del torneo, cuyas semifinales serán el 9 y 10 de junio. La final y el duelo por el tercer puesto serán el 13 de junio. La sede de ambas rondas está aún por designar.



En el acto de este viernes también se sortearon las eliminatorias de promoción del nivel B al A (Bosnia-Herzegovina-Dinamarca, Hungría-Serbia, Irlanda-Croacia y Eslovenia-Gales) y del B al C (Estonia-Rumanía, Bielorrusia-Israel, Islas Feroe-Georgia y Chipre-Macedonia del Norte).

ESPAÑA-FRANCIA LA LLAVE MÁS ATRACTIVA

Yamal y la campeona del mundo será la Selección de Francia de Mbappé con la que reeditará las semifinales del pasado Mundial. En caso de repetir victoria y clasificarse a la semifinal, el potencial rival de 'la Roja' saldrá del ganador del Países Bajos-Portugal. Por el otro lado se conformará de los ganadores del Bélgica-Alemania y el Noruega-Inglaterra, como también se decidió por sorteo.