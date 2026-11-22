El FC Barcelona dio un golpe de autoridad en la jornada 13 de la Primera División de España. Después de imponerse 3-2 al Villarreal en un emocionante encuentro, el conjunto azulgrana llegó a los 36 puntos y amplió su ventaja en lo más alto de la clasificación.



La victoria permite al equipo catalán mantenerse en la primera posición con un balance de 12 triunfos, ningún empate y una derrota en 13 partidos disputados. Además, registra 51 goles a favor y 15 en contra, para una diferencia de +36.

El Real Madrid continúa como principal perseguidor de los azulgranas. Los blancos suman 33 unidades, producto de 11 victorias, ningún empate y dos derrotas, por lo que se mantienen a tres puntos del liderato.El Atlético de Madrid ocupa la tercera posición con 28 puntos, aunque tiene un partido menos. Por detrás aparece el Real Betis, que marcha cuarto con 27 unidades, mientras que la Real Sociedad completa los primeros cinco lugares con 22 puntos y un encuentro pendiente.El Sevilla aparece en la sexta casilla con 19 puntos, seguido por el Athletic Club y el Deportivo Alavés, ambos con 16 unidades. En la novena posición quedó el Villarreal, precisamente el rival derrotado por Barcelona, con 15 puntos, los mismos que registra el Espanyol, décimo clasificado.