El Barcelona deberá afrontar un frenético calendario hasta final de año, ya que disputará nueve partidos en un mes, siete de ellos de LaLiga, además del encuentro ante Manchester City en la Champions League y un enfrentamiento copero. De los nueve partidos, el Barça jugará cinco en casa, el primero de ellos este domingo contra el Villarreal, correspondiente a la jornada 13 del campeonato español que se disputará en el Camp Nou.

En este mes de noviembre jugará dos partidos más. Uno de ellos en un desplazamiento a Bakú (Azerbaiyán), donde se medirá al Sabah por la Champions. El viaje será el más largo del cuadro catalán en esta competición europea, casi 4.000 kilómetros en línea recta. Más tarde, el equipo azugrana viajará a La Coruña para presentarse en Riazor ante el Depor, club donde militan sus exjugadores Aubameyang, Adama Traoré y Casadó, el 29 de noviembre.

TRES PARTIDOS EN CASA EN LA PRIMERA SEMANA DE DICIEMBRE

El mes de diciembre se iniciará para el Barça con tres partidos en una semana. El primero de ellos un enfrentamiento con el Atlético de Madrid, menos de un mes después del 1-2 con el que lograron ganar en el Metropolitano. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Para ese encuentro, que se jugará el 2 de diciembre, los blaugranas seguramente ya podrán contar con Rodri, que se recupera de una lesión muscular, pero no con el joven Xavi Espart, a quien no se le espera hasta finales de 2026 o principios de 2027 por un esguince de tobillo.

Tres días después, el 5 de diciembre, el Barcelona se medirá en casa al Celta de Vigo con la idea de intentar consolidar su liderazgo en la competición.

Y tres días más tarde, los catalanes jugarán ante el Manchester City (8 de diciembre), un partido correspondiente a la sexta jornada de la fase de liga de la Champions. Será la primera vez en 10 años que ambos equipos se enfrenten en el Camp Nou. Antes del estreno copero, el Barça chocará frente al Málaga en La Rosaleda, el fin de semana del 12/13 de diciembre, y entre semana (16 diciembre) llegará el primer enfrentamiento de Copa del Rey, en el que se estrenarán los cuatro equipos participantes en la Supercopa de España. Para finalizar el 2026, los dirigidos por Hansi Flick afrontarán el compromiso de la jornada 17, esta vez en el Camp Nou, contra la Real Sociedad (19 o 20 de diciembre).