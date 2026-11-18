El defensa del Barcelona Xavi Espart firmará este viernes la renovación de su contrato hasta el 30 de junio de 2030, según han confirmado a EFE fuentes del club. La entidad azulgrana ya anunció la extensión contractual del lateral catalán el pasado 8 de octubre y ahora escenificará el acuerdo con un acto oficial que se celebrará en las oficinas del club y contará con la presencia del presidente Joan Laporta, tras la que el jugador atenderá a los medios de comunicación.

Espart llegó a La Masia en el verano de 2015 y debutó con el primer equipo la temporada pasada, en la ida de los octavos de final de la Champions League en el campo del Newcastle. Tras disputar seis partidos el curso pasado, el lateral catalán, de 19 años, completó la pretemporada a las órdenes de Hansi Flick y se ganó una ficha en el primer equipo para la presente campaña. Compañero de generación de Lamine Yamal, Pau Cubarsí y Marc Bernal, Espart se ha consolidado como una pieza importante para el entrenador alemán, tanto por su versatilidad para jugar de lateral en las dos bandas, como por su capacidad para incorporarse como centrocampista en la elaboración el juego. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE