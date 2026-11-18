El futuro de Pep Guardiola vuelve a generar titulares tras confirmarse este miércoles el fuerte interés desde Medio Oriente por hacerse con sus servicios. Luego de finalizar su etapa de 10 años al frente del Manchester City, el entrenador español se encuentra libre y en los últimos días sonó la posibilidad de tomar las riendas de la selección de Estados Unidos después de que el argentino Mauricio Pochettino dejara el cargo por irse al Mancheter United.

Ahora, Guardiola ha recibido propuestas desde Arabia Saudita para volver a dirigir. Así lo confirmó su representante, asegurando que durante los últimos días han tenido múltiples ofertas a través de intermediarios con el objetivo de llevar al DT a la liga árabe o al equipo nacional. "Las ofertas saudíes nos persiguen, pero Guardiola se niega rotundamente a estudiar cualquiera de estas propuestas en este momento", afirmó Josep Maria Orobitg, dejando sin margen de maniobra a los emisarios que buscaban abrir una mesa de negociación. La respuesta desde el círculo del Pep ha sido tajante ante la insistencia del mercado árabe. Esta negativa responde exclusivamente a su decisión personal de tomarse un respiro lejos de la presión diaria del fútbol de élite. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE