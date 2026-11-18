El futuro de Pep Guardiola vuelve a generar titulares tras confirmarse este miércoles el fuerte interés desde Medio Oriente por hacerse con sus servicios.
Luego de finalizar su etapa de 10 años al frente del Manchester City, el entrenador español se encuentra libre y en los últimos días sonó la posibilidad de tomar las riendas de la selección de Estados Unidos después de que el argentino Mauricio Pochettino dejara el cargo por irse al Mancheter United.
Ahora, Guardiola ha recibido propuestas desde Arabia Saudita para volver a dirigir. Así lo confirmó su representante, asegurando que durante los últimos días han tenido múltiples ofertas a través de intermediarios con el objetivo de llevar al DT a la liga árabe o al equipo nacional.
"Las ofertas saudíes nos persiguen, pero Guardiola se niega rotundamente a estudiar cualquiera de estas propuestas en este momento", afirmó Josep Maria Orobitg, dejando sin margen de maniobra a los emisarios que buscaban abrir una mesa de negociación.
La respuesta desde el círculo del Pep ha sido tajante ante la insistencia del mercado árabe. Esta negativa responde exclusivamente a su decisión personal de tomarse un respiro lejos de la presión diaria del fútbol de élite.
Guardiola ha priorizado su descanso físico y mental por encima de cualquier incentivo económico. El rechazo a Arabia Saudita se suma a otras importantes propuestas internacionales que el técnico declinó recientemente por el mismo motivo, entre las que destacaron acercamientos formales de federaciones como las de Italia y Estados Unidos.
El catalán entiende que, después de tantos años compitiendo al más alto nivel en España, Alemania e Inglaterra, necesita desconectar por completo antes de asumir un nuevo desafío.
Respecto a cuándo volverá a los terrenos de juego, su agente adelantó que Guardiola no tomará ninguna determinación ni iniciará conversaciones oficiales hasta poco antes del comienzo de la próxima temporada. De este modo, el mundo del fútbol deberá esperar al menos hasta mediados de 2027 para conocer cuál será el siguiente destino de uno de los entrenadores más influyentes de la historia.