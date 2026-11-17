La selección de Estados Unidos confirmó su clasificación al Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf 2026-2027 después de derrotar 2-0 a Haití en el partido de vuelta de los cuartos de final. El combinado norteamericano cerró la eliminatoria con un contundente marcador global de 8-0 y también aseguró su presencia en la Copa Oro 2027.



El encuentro disputado en el TQL Stadium de Cincinnati tuvo un significado especial, ya que marcó el último partido de Mauricio Pochettino como entrenador estadounidense. El técnico argentino terminó su ciclo con una clasificación a las semifinales del torneo regional, antes de emprender una nueva aventura en el fútbol inglés con el Manchester United.

Estados Unidos no necesitó demasiado tiempo para demostrar su superioridad. Al minuto 25, Christian Pulisic abrió el marcador después de recibir una asistencia de Weston McKennie y definir con la pierna derecha para vencer al guardameta haitiano.



Antes de finalizar la primera parte llegó el segundo tanto. Julian Hall aprovechó un excelente pase filtrado de McKennie y, al minuto 43, sacó un remate de derecha para colocar el 2-0. Con esa anotación, la eliminatoria quedó prácticamente sentenciada, pues los estadounidenses ya habían ganado 6-0 en el compromiso de ida.



En la segunda mitad, Haití intentó reaccionar y tuvo algunas aproximaciones peligrosas mediante Lenny Joseph y Wilson Isidor, pero no encontró la manera de superar la defensa norteamericana. Estados Unidos también generó oportunidades para ampliar la diferencia, aunque el marcador ya no sufrió modificaciones. Pochettino aprovechó la ventaja para realizar varias modificaciones y dar minutos a otros futbolistas. Entre los movimientos destacaron los ingresos de Folarin Balogun y Cavan Sullivan, quienes entraron al terreno de juego en lugar de Pulisic y Malik Tillman al minuto 65.

Con este resultado, Estados Unidos se convirtió en uno de los cuatro semifinalistas de la Liga de Naciones y tendrá la oportunidad de luchar por el campeonato en marzo de 2027. El Final Four se disputará en el SoFi Stadium de Los Ángeles, donde también estarán Panamá y Canadá, además del ganador de la eliminatoria entre México y Jamaica.

¿QUIÉN SERÍA EL RIVAL DE ESTADOS UNIDOS?