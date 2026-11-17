Argentina cerró su año del subcampeonato del mundo con una goleada por 7-0 contra Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes, en la ciudad de Córdoba y ante un público que disfrutó de la holgada victoria de un equipo albiceleste en plena renovación. La goleada se dio con dobletes de Nicolás Paz (m.8 y m.38), Julián Álvarez (m.35 y m.43), Franco Mastantuono (m.48 y m.88), además del tanto conseguido por Alexis Mac Allister (m.78). El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, hizo debutar a los defensas centrales Mariano Troilo y Aaron Anselmino para dejar en 75 los jugadores que se estrenaron desde que asumió el cargo, en 2019.

Para Costa Rica, el estreno de la era de Bryan Ruiz como técnico termina esta gira sudamericana con dos derrotas porque a esta goleada hay que sumarle la caída ante Ecuador por 0-2. El partido no tuvo paridad porque ya al minuto 8 el encargado de abrir el marcador fue Nicolás Paz con un remate preciso que dejó sin chances a Patrick Sequeira. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE En el minuto 18 apareció el portero Emiliano ‘Dibu’ Martínez con un manotazo para evitar el tanto de Josimar Méndez y sellar su valla invicta número 47 que iguala la mejor marca histórica que hasta hoy le pertenecía en exclusiva a Sergio ‘Chiquito’ Romero. En el minuto 35 llegó el segundo de Argentina a través del cordobés Julián Álvarez luego de una conexión de Enzo Fernández con Agustín Giay y el centro atrás del lateral de Palmeiras. Apenas dos minutos después Nicolás Paz se quedó con la pelota entre dos adversarios y volvió a conectar a la red para batir otra vez la portería de Patrick Sequeira.