La UEFA Nations League 2026/27 ya conoce a sus ocho selecciones clasificadas a los cuartos de final, luego de que este martes 17 de noviembre concluyera la fase de grupos con una jornada cargada de emociones y definiciones. Noruega consiguió el último boleto disponible tras derrotar 3-2 a Dinamarca, mientras que Portugal cerró su participación en el Grupo A4 con una victoria por el mismo marcador frente a Gales, resultados que terminaron de completar el cuadro de los equipos que disputarán la siguiente ronda del torneo. Las ocho selecciones que avanzaron son Francia y Bélgica, por el Grupo A1; Alemania y Países Bajos, por el Grupo A2; Inglaterra y España, por el Grupo A3; y Portugal y Noruega, por el Grupo A4. Cabe recordar que los dos primeros lugares de cada uno de los cuatro grupos de la Liga A obtienen el boleto a los cuartos de final, por lo que los ganadores de grupo tendrán la condición de cabezas de serie en el sorteo.

En el Grupo A1, Francia terminó en la primera posición con 13 puntos, seguida de Bélgica con 12 unidades. Italia finalizó tercera con 10 puntos y logró mantenerse en la máxima categoría, mientras que Turquía terminó en el último lugar sin sumar unidades y perdió su puesto en la Liga A. En el Grupo A2, Alemania se quedó con el liderato con 11 puntos, los mismos que consiguió Países Bajos, que avanzó como segundo clasificado. Grecia también terminó con 11 unidades, pero quedó fuera de los cuartos de final debido a los criterios de desempate y conservará su lugar en la Liga A. Serbia cerró el grupo sin puntos y deberá disputar el playoff correspondiente para intentar mantener la categoría. Por su parte, el Grupo A3 tuvo a Inglaterra como líder con 15 puntos, seguida por España, también con 15 unidades. Ambas selecciones sellaron su clasificación y dejaron en el camino a Croacia, que terminó tercera con seis puntos y deberá disputar un playoff de permanencia, mientras que República Checa finalizó última sin sumar puntos y descendió directamente a la Liga B. Finalmente, en el Grupo A4, Portugal aseguró el primer puesto con 15 puntos y Noruega consiguió la segunda posición con nueve unidades, después de vencer 3-2 a Dinamarca en un encuentro decisivo. Los daneses también terminaron con nueve puntos, pero quedaron terceros por los criterios de desempate, por lo que deberán jugar el playoff para mantenerse en la máxima categoría. Gales cerró el grupo con tres unidades y también tendrá que disputar esa instancia. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

¿CUÁNDO SE REALIZARÁ EL SORTEO?

Con los ocho clasificados definidos, todas las miradas estarán puestas en el sorteo de los cuartos de final, programado para este viernes 20 de noviembre en la sede de la UEFA, en Nyon, Suiza. La ceremonia comenzará a las 5:00 de la mañana, hora de Honduras. En el mismo evento también se establecerán los emparejamientos de los playoffs de ascenso y descenso de las Ligas A y B, así como de las Ligas B y C. Para los cuartos de final, Francia, Alemania, Inglaterra y Portugal llegarán como cabezas de serie por haber terminado en la primera posición de sus respectivos grupos. Bélgica, Países Bajos, España y Noruega estarán en el segundo grupo de equipos.