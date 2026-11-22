El Barcelona, líder de LaLiga, derrotaa al Villarreal y vuelve a separarse del Real Madrid en la cima del torneo. BIENVENIDOS AL MIN A MIN DEL BARCELONA VS VILLARREAL |

La titularidad de Frenkie de Jong, Eric Garcia y Karim Adeyemi es la principal novedad en la alineación del Barcelona para enfrentarse este domingo en LaLiga EA Sports al Villarreal, que presenta tres cambios respecto al once que ganó al Getafe el pasado 8 de noviembre.

El técnico del conjunto azulgrana también ha realizado tres modificaciones respecto al equipo que venció en la última jornada al Atlético de Madrid: Eric entra por Fariñas en el lateral derecho, De Jong por Cubarsí en el eje de la defensa y Adeyemi por Gordon en el extremo izquierdo.