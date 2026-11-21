La lucha por el liderato de LaLiga está cada vez más apretada. El Real Madrid consiguió una importante victoria por 2-1 frente al Celta de Vigo en la jornada 13 y alcanzó los 33 puntos, los mismos que tiene el FC Barcelona, que todavía debe disputar su compromiso de esta fecha. El conjunto azulgrana se mantiene en la primera posición de la clasificación con 33 unidades después de 12 partidos disputados. Su registro es de 11 triunfos y una derrota, con 48 goles a favor y 13 en contra, para una diferencia de +35, números que le permiten conservar el primer puesto.

El Real Madrid, por su parte, llegó a los mismos 33 puntos, pero ha disputado 13 encuentros. Los dirigidos por su Mourinho suman 11 victorias y dos derrotas, con 33 anotaciones a favor y 11 recibidas, lo que representa una diferencia de goles de +22. La principal ventaja del Barcelona es que tiene un partido menos y depende de sí mismo para mantenerse en la cima. La oportunidad para los azulgranas llegará este domingo 22 de noviembre, cuando reciban al Villarreal en el Spotify Camp Nou, en un partido correspondiente a la jornada 13.



El equipo dirigido por Hansi Flick buscará aprovechar su condición de local para ampliar su ventaja y evitar que el Real Madrid pueda arrebatarle el primer puesto.

El Villarreal, por su parte, llega ubicado en la zona media de la clasificación, con 15 puntos, y buscará complicarle las cosas al líder. Para el Barcelona será un compromiso importante, pues una victoria le permitiría llegar a 36 unidades y mantener distancia respecto a su principal perseguidor. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE