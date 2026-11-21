Un episodio de tensión entre Lionel Messi y Gonzalo Tapia se robó las miradas durante el enfrentamiento entre Inter Miami y Columbus Crew, correspondiente a los playoffs de la Major League Soccer (MLS). El futbolista argentino perdió la paciencia con el delantero chileno y terminó lanzándole un pelotazo directamente al rostro, en una acción que rápidamente comenzó a circular en las redes sociales. El incidente se produjo cuando el capitán de la selección argentina intentaba ejecutar rápidamente un saque de banda, pero se encontró con la oposición de Tapia, quien se interpuso en su camino e impidió que pudiera realizar la maniobra con normalidad. La situación provocó el enfado del campeón del mundo en Qatar 2022.

La reacción de Messi no pasó desapercibida, ya que tomó el balón y lo lanzó directamente contra la cara del atacante chileno. Tapia terminó tendido sobre el césped, evidenciando el dolor por el impacto, mientras la polémica acción generaba reacciones entre los protagonistas y los aficionados. Sin embargo, el delantero sudamericano encontró la mejor manera de responder dentro del terreno de juego, convirtiéndose en una de las grandes figuras del compromiso y superando incluso el protagonismo del propio Messi. El atacante tuvo una noche destacada al conseguir un doblete que resultó determinante para la contundente victoria de su equipo.