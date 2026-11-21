Boca Juniors rompió este sábado el hechizo de 18 años de sequía internacional al vencer por 0-2 al Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana, disputada en el estadio Metropolitano de la ciudad colombiana de Barranquilla. Ante más de 60.000 aficionados, el centrocampista Santiago Ascacíbar y el atacante Miguel Merentiel anotaron los goles con los que los dirigidos por el Rodolfo 'el Vasco' Arruabarrena se coronaron campeones y amargaron al Galo, que por tercer año consecutivo perdió una final continental tras las de la Libertadores de 2024 ante Botafogo y la Sudamericana de 2025 frente a Lanús. Esta es la tercera vez que el equipo azul y oro gana este torneo, tras vencer en las finales de 2004 a Bolívar y 2005 a Pumas de la UNAM, y por eso se convirtió hoy en el más veces ganador de la Copa Sudamericana.

El club argentino se hizo del balón desde el inicio del juego y creó su primera oportunidad clara al minuto tres cuando el colombiano Sebastián Villa mandó un centro y el portero Everson pifió en el despeje, por lo que el balón le quedó bajo el arco al uruguayo Merentiel, que disparó como pudo y el balón se estrelló en el palo. El conjunto de Belo Horizonte, por su parte, tuvo muchas dificultades para cruzar con peligro la mitad de la cancha y hacerle llegar el balón a Bernard, Tomás Cuello y al juvenil Kauã Pascini, que tocaron pocas veces el balón. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE En ese contexto, Boca consiguió el 0-1 al minuto 16 en una jugada en la que Tomás Aranda sacó un remate que despejó mal Ruan y le quedó a Ascacíbar, que sin pensarlo dos veces, lanzó un potente remate imposible de atajar para Everson. Pese al gol de los argentinos, que parecían locales en el estadio Metropolitano de Barranquilla, los brasileños no lograron ser profundos en la primera etapa, pues pesaron muy poco Fred, el colombiano Kevin Castaño y el guineano Mamady Cissé en la mitad de la cancha.

El Xeneize estuvo cerca, incluso, de ampliar la ventaja al 39 cuando Aranda lanzó un tiro de esquina y el central Lautaro di Lollo cabeceó para exigir a Everson. Para la segunda mitad, Domínguez envió a la cancha al lateral Ángelo Preciado, al centrocampista Igor Gomes y al atacante uruguayo Thiago Borbas para tratar de buscar el empate. Sin embargo, Boca anotó el 0-2 muy pronto, al 48, en una jugada por la izquierda, por donde Villa, un dolor de cabeza constante para sus rivales, se deshizo de Preciado y mandó un centro rastrero para que Merentiel empujara el balón al fondo.