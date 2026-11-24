A cinco minutos del final y con la derrota a las puertas, el talento de Rayan Cherki evitó un nuevo drama para el Manchester City, que eludió la derrota ante un Nápoles que estuvo dos veces por delante en el marcador (2-2). No ganó el cuadro inglés, pero salvó al menos un punto que le mantiene, tras un mal partido, entre los ocho mejores de la fase liga de la competición. Pero no está para mucho más el cuadro de Enzo Maresca. Y tampoco su rival, el Nápoles, en la parte baja de la tabla, sin tantas expectativas. El mal momento del City y el Nápoles se plasmó sobre el césped en un encuentro que no se agitó hasta la segunda parte, cuando tomó ventaja el Nápoles y el City tiró de orgullo y épica y respondió con una reacción que cambió los pitos que sonaron entre el público del Etihad por esperanza.

No atraviesa el conjunto de Enzo Maresca buenos tiempos. Desde que se conoció la sanción de la Premier por irregularidades financieras le ha ido de mal en peor. Fue dominador absoluto de la competición. Líder en Inglaterra y en Europa, pero desde entonces todo han sido reveses. No gana un partido en la competición doméstica y arrastra las dudas también en Europa donde acumulaba tres encuentros ganados. El Nápoles, con el belga Kevin De Bruyne de vuelta a la que tantos años fue su casa, tampoco está para euforias. Durante unos minutos se vio ganador, pero le faltaron argumentos para obtener un botín mayor en Manchester. Al menos no perdió. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El entusiasmo le duró poco al City, que tuvo la primera ocasión a los dos minutos por medio de Elliot Anderson y otra a los diez, en un cabezazo de Nico O'Reilly que salió alto. Pero el representante italiano despertó el letargo en el que se convirtió después el duelo con su primera amenaza, al borde del intermedio, un cabezazo de Sam Beukema que obligó a Gianluigi Donnarumma a una gran intervención. Vio el equipo de Massimiliano Allegri que podía hacer daño. Que el Manchester City poco tiene que ver con el de tiempo atrás y abrió el marcador en el minuto 55 cuando un gran pase de Billy Gilmour fue recogido por el delantero Rasmus Hujlund, que, tras deshacerse de su marcador, llevó el balón a la red. La salida al campo de Jeremy Doku y sobre todo de Ilman Ndaiaye dio una marcha más al City, que logró empatar en el 67, cuando un pase de Doku tras un córner fue culminado por Ayyoub Bouaddi con un potente disparo, de primeras, que superó a Vanja Milinkovic Savic