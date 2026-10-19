Dani Carvajal debutó con el Getafe: sufrido empate y revela por qué pidió el cambio

El Coliseum vivió este lunes una noche cargada de mística y reencuentros. Después de 149 días de inactividad tras cerrar su legendario ciclo con el Real Madrid, Dani Carvajal volvió a vestirse de corto, esta vez con la camiseta del Getafe. El técnico José Bordalás no dudó en otorgarle la titularidad en un derbi madrileño ante el Rayo Vallecano (1-1) que exigió al experimentado lateral derecho el máximo de sus capacidades físicas y mentales. El regreso del internacional español acaparó todos los focos desde el calentamiento. Con el dorsal 14 en la espalda y el oficio intacto, Carvajal pisó el césped con la misión de aportar jerarquía a una zaga azulona urgida de solidez.

Sin embargo, el fútbol de élite no concede periodos de adaptación y el inicio del encuentro le recordó de inmediato la intensidad de LaLiga en un arranque sumamente complicado para los locales. Apenas se jugaba el minuto 11 cuando el Rayo Vallecano golpeó primero. En una transición veloz por la banda, Carvajal quedó descolocado y no logró cerrar a tiempo la carrera del incisivo extremo Álvaro García, quien batió la portería azulona para dictar el 0-1 temporal. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El error pareció espolear el orgullo del defensor, quien a partir de ese momento ajustó las marcas y comenzó a apelar a su característico sentido de la anticipación. El panorama se tiñó de dramatismo en el minuto 28, cuando el capitán del Getafe, Djené Dakonam, vio la tarjeta roja directa, dejando a su equipo con diez hombres con más de una hora de partido por delante. Fue ahí donde la figura de Carvajal emergió como un faro anímico. Multiplicándose en funciones defensivas y ordenando a una línea de cuatro improvisada, el madrileño lideró la resistencia de un Getafe que se negó a darse por vencido.



La épica local se consumó en la segunda mitad gracias a un gol salvador de Martín Satriano, que puso el definitivo 1-1 en el marcador. Carvajal continuó vaciándose sobre el terreno de juego, llegando al límite de sus fuerzas y viendo una tarjeta amarilla en el minuto 79 tras una intensa protesta. Solo dos minutos después, los calambres dijeron basta y tuvo que ser sustituido por Sebastián Boselli bajo la ovación cerrada de la grada del Coliseum.

Este debut deja claro que, a pesar de la inactividad, el Getafe ha incorporado a un guerrero con el ADN competitivo intacto. El empate ante el Rayo sabe a victoria por las circunstancias del encuentro y marca el punto de partida para una nueva etapa en la carrera de Dani Carvajal, quien demostró que todavía tiene mucho fútbol e historia que aportar en la máxima categoría del fútbol español.

DECLARACIONES DE CARVAJAL

"Muy contento de los primeros minutos con el Getafe. No hemos entrado como deberíamos, hemos encajado, nos hemos quedado pronto con diez, pero lectura positiva, ante la adversidad nos hemos rehecho, hemos marcado. El punto es algo positivo. Si no puedes ganar, al menos no perder", declaró el lateral tras finalizar el partido. "En cinco meses casi sin jugar un partido enfrenté Álvaro García y luego con uno menos. Al final tenía calambres y pedí el cambio, pero contento de volver a disfrutar en el césped. Ahora a coger el ritmo con entrenos y por partidos, muy feliz", añadió. "Ahora tenemos partidos cada tres días, el jueves en casa ante el Lugano. El míster tendrá que tirar de todos, estaremos preparados. Hasta el parón son cinco partidos sin parar y toca sumar lo máximo posible", cerró.