El regreso de Sergio Ramos a los 40 años: firmaría contrato con impensado club

Sergio Ramos podría estar muy cerca de protagonizar el último gran movimiento de su carrera profesional. A los 40 años y tras varios meses sin equipo, el excentral del Real Madrid tiene la posibilidad abierta de regresar a LaLiga para vestir la camiseta del Getafe. Lo que parecía un destino inesperado ha ganado fuerza tras la confirmación pública de los primeros contactos entre ambas partes. El presidente del club azulón, Ángel Torres, reconoció en el programa Tablero Deportivo de RNE que ha mantenido conversaciones directas con René Ramos, hermano y representante del futbolista. Durante la entrevista, Torres admitió con claridad que la directiva contempla incorporar al histórico defensa si se presentan las condiciones adecuadas, dejando la puerta abierta a su llegada.

Esta posible incorporación no surge de la nada, ya que la directiva madrileña lleva tiempo siguiendo de cerca los pasos del jugador. Sin embargo, el traspaso no se ha concretado todavía debido a que el entrenador, José Bordalás, prefiere priorizar el refuerzo de las bandas. Además, el técnico considera que la zaga central está suficiente cubierta al contar actualmente con seis futbolistas en esa posición. A pesar de las dudas tácticas del cuerpo técnico, la directiva no descarta realizar la operación en este momento o guardar la opción para el mercado de enero. Sergio Ramos se encuentra como agente libre tras disputar su último partido oficial en diciembre de 2025 con el Monterrey de México, por lo que cualquier acuerdo dependerá únicamente de que ambas partes encuentren un punto de equilibrio en lo deportivo y en lo económico. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El contexto actual del Getafe juega muy a favor de la llegada del camero. El club acaba de cerrar la incorporación de Dani Carvajal, quien firmó hasta junio de 2027 tras dejar el Real Madrid, lo que facilitaría la rápida adaptación del central al vestuario. Asimismo, la directiva continúa trabajando en el fichaje de otros veteranos como Dani Parejo, buscando futbolistas con recorrido que aporten liderazgo inmediato para alejarse de la zona baja.