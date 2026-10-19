Real Madrid ya tendría elegido su nuevo DT si Mourinho es goleado por Barcelona

El banquillo del Real Madrid se ha convertido en una auténtica silla eléctrica durante los últimos años. Desde que Carlo Ancelotti decidió dejar el club para asumir la dirección técnica de la selección de Brasil, la capitanía del equipo blanco ha cambiado de manos de forma constante y sin remedio. Con el fichaje de José Mourinho este verano, Florentino Pérez esperaba encontrar el impulso necesario para iniciar una revolución deportiva que, por el momento, no termina de despegar. Mourinho firmó un contrato por tres temporadas que lo vincula a la entidad madridista hasta el año 2029. Sin embargo, tal como se demostró con los pasos previos de Xabi Alonso, Álvaro Arbeloa e incluso el propio Ancelotti, los acuerdos contractuales se convierten en papel mojado si no van acompañados de títulos. En medio de esta prisa constante por ganar, ya han comenzado a difundirse informaciones que señalan la búsqueda de un posible sustituto si el portugués no alcanza los objetivos fijados.

Según ha revelado el periodista Sergio Valentín, quien anticipó en su momento el interés del club por recuperar a Mourinho, Florentino Pérez ya habría comunicado a su núcleo de confianza el nombre del técnico que tomaría el relevo. La decisión podría acelerarse en caso de que la dinámica de los resultados no mejore de forma inmediata, especialmente si el equipo no logra un marcador favorable en el próximo Clásico. El candidato elegido para asumir el puesto es un conocido recurrente en la agenda blanca: Didier Deschamps. El estratega galo ya figuraba entre los nombres evaluados durante la última campaña electoral del club. En aquel proceso de junio, Florentino Pérez terminó decantándose por Mourinho y pagó la indemnización para liberarlo de su contrato con el Benfica. Las fechas de los comicios hicieron que el análisis fuera más exigente y obligaron a descartar a aquellos entrenadores que se encontraban dirigiendo selecciones nacionales de cara al Mundial. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE En la actualidad, Deschamps se encuentra sin equipo tras finalizar en la cuarta posición del torneo celebrado en Norteamérica. Su salida del combinado nacional galo estaba prevista, al igual que la llegada de Zinedine Zidane como su reemplazo. Zidane, otro nombre habitual en las quinielas del conjunto madrileño, prefirió asumir el proyecto de la selección de su país tras haber completado anteriormente dos etapas al frente del Real Madrid.

El interés del Real Madrid por la figura de Deschamps no es reciente y se remonta al pasado mes de abril. En ese momento, el diario L’Équipe informó que el técnico francés formaba parte de la lista de candidatos que manejaba la junta directiva. Una de las razones principales para considerar su perfil era la buena relación que mantiene con la estrella de la plantilla, Kylian Mbappé.

Posteriormente, el propio Deschamps confirmó que su nombre había aparecido en las quinielas para dirigir al equipo y se tomó el asunto con humor ante los medios. "Dejé la Juventus en 2007 y desde entonces he estado prácticamente en todas las listas", recordó el entrenador. Además, dejó claro que no tiene intención de retirarse del fútbol profesional tras su paso por el banquillo francés.