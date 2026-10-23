Fermín sin pelos en la lengua: la frase sobre el Real Madrid que calentó el Clásico

El volante del Barcelona reivindica los méritos de su equipo y asegura que el partido del próximo domingo lo puede ganar cualquiera y que no hay favoritos.

A tan solo dos días para el Clásico español, Fermín López atendió al canal Teledeporte y afirmó que el discurso de Mourinho y Real Madrid sobre los árbitros "cansa un poco".

Sobre el discurso madridista aludiendo permanentemente al caso Negreira, Fermín dijo que "cansa un poco, porque en el campo nosotros estamos demostrando el nivel que tenemos. No es justo entrar en ese discurso cuando las cosas nos van bien, pero no me gusta entrar en esa polémica, ni a nadie de la plantilla".

"No entramos en esas polémicas, estamos ganado, estamos haciendo las cosas bien y jugando bien y transmitiendo unos valores que son los que representan al Barça. Nosotros tenemos que seguir nuestro camino y si ellos quieren entrar en ese discurso es que les va bien. Si nosotros estamos jugando bien, a ellos les va bien esa polémica, pero nosotros no entramos en eso", sostuvo.

Sobre el Clásico, advierte que "no hay favoritos, es un partido en el que puede ganar cualquiera. Somos dos grandes equipos y nosotros tenemos que estar enfocados en hacer nuestro juego y controlar las emociones y los pequeños detalles. Haremos un gran partido y ojalá ganemos".