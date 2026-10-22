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Klopp señaló a su favorito para el Clásico Barça-Real Madrid: "El mejor equipo"

El entrenador de la selección de Alemania dio su opinión sobre el encuentro que se disputará este fin de semana en LaLiga.

Klopp señaló a su favorito para el Clásico Barça-Real Madrid: El mejor equipo

Jurgen Klopp eligió a su favorito para ganar el Clásico Barcelona-Real Madrid que se jugará en el Camp Nou.
22 de octubre de 2026 a las 16:16

Barcelona y Real Madrid afrontan este domingo el Clásico de la Liga Española en el Camp Nou y el seleccionador alemán Jurgen Klopp señaló a su favorito.

El extécnico del Liverpool aprovechó el descanso durante la transmisión del Bayern Múnich-Arsenal de la Champions para opinar del partido y aseguró que se inclina por el conjunto catalán.

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Klopp reconoció que la magnitud de esta rivalidad convierte el Clásico en un partido imprescindible para cualquier amante del fútbol.

"Por supuesto que veré el Clásico entre el Barcelona y Real Madrid. He visto este partido en todas las etapas de mi vida", confesó el técnico de la selección alemana.

Al ser preguntado por sus preferencias del pasado, reveló que solía apoyar al Barça, ya que rechazaba algunas de las acciones defensivas del Real Madrid, caracterizadas por ser demasiado agresivas.

"Antes era más seguidor del Barcelona porque estaba en contra de las acciones de Pepe y otros defensas del Madrid", admite Klopp, que mantiene la simpatía por el club azulgrana y lo ve como favorito.

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Su criterio se basa en el rendimiento de los equipos y en la situación actual: "Hoy apoyo al mejor equipo. Y, viendo cómo están las cosas ahora mismo, probablemente sea el Barcelona".

Por otro lado, con la retirada de Antonio Rüdiger de la selección, el Clásico contará con un único alemán: Karim Adeyemi. El extremo izquierdo cayó de pie en el equipo de Hansi Flick y, aunque todavía no es un titular indiscutible, se ha convertido en uno de los revulsivos más destacados de la plantilla.

Klopp constató que seguirá de cerca a Adeyamei y le ve una notable mejoría en las últimas semanas. El atacante se perdió el Mundial 2026 por falta de protagonismo los últimos meses en Dortmund, pero regresó a la selección en la última fecha FIFA, después de recuperar las sensaciones en el Camp Nou.

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Redacción web
Billy Vásquez

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