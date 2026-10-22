Klopp señaló a su favorito para el Clásico Barça-Real Madrid: "El mejor equipo"

Barcelona y Real Madrid afrontan este domingo el Clásico de la Liga Española en el Camp Nou y el seleccionador alemán Jurgen Klopp señaló a su favorito. El extécnico del Liverpool aprovechó el descanso durante la transmisión del Bayern Múnich-Arsenal de la Champions para opinar del partido y aseguró que se inclina por el conjunto catalán.

Klopp reconoció que la magnitud de esta rivalidad convierte el Clásico en un partido imprescindible para cualquier amante del fútbol. "Por supuesto que veré el Clásico entre el Barcelona y Real Madrid. He visto este partido en todas las etapas de mi vida", confesó el técnico de la selección alemana. Al ser preguntado por sus preferencias del pasado, reveló que solía apoyar al Barça, ya que rechazaba algunas de las acciones defensivas del Real Madrid, caracterizadas por ser demasiado agresivas. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "Antes era más seguidor del Barcelona porque estaba en contra de las acciones de Pepe y otros defensas del Madrid", admite Klopp, que mantiene la simpatía por el club azulgrana y lo ve como favorito.