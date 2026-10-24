Flick confía en los árbitros, lo que dijo de Mourinho y adelanta: "No jugará mañana"

Hansi Flick aseguró en la víspera del Clásico contra el Real Madrid, correspondiente a la décima jornada de LaLiga, que confía en el trabajo de los árbitros, alabó al portugués Jose Mourinho y confirmó la baja de Jules Koundé. Preguntado sobre si después de que se haya hablado tanto sobre arbitrajes, esta circunstancia puede influir mañana, el técnico del Barcelona comentó que confía "plenamente" en los colegiados.

"Cada uno de nosotros formamos parte de este maravilloso deporte. Es importante proteger a todos, a los árbitros también. No quiero hablar de este tipo de cosas", dijo Flick en la rueda de prensa previa.

También confirmó la ausencia de Jules Koundé para el partido: "No estará mañana, no queremos arriesgar con él. No llega en el momento adecuado, hay que aceptarlo". Haber encadenado nueve victorias y que exista un ambiente de que Barcelona es favorito no significa que el equipo piense que el partido está ya ganado de antemano, según insistió Flick. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "Un Clásico es diferente. Creo que es el mejor partido que puede ofrecer este deporte, todo el mundo tiene puesto los ojos en estos partidos. Se ganan sólo tres puntos, pero es mucho más que eso y es fantástico poder formar parte de esto. Todos estamos implicados, listos y tengo confianza en mi equipo", resumió.



Flick espera un Real Madrid con "mucha confianza", porque se trata de "un gran equipo, con grandes jugadores y un gran entrenador". "Así es como veo a este equipo. Tienen jugadores fantásticos, sobre todo en el ultimo cuarto de campo, y cuentan con mucha confianza", indicó.

En cuanto a Mourinho, contra quien se medirá por primera vez en su carrera, admitió sentir "el mayor" de los respetos por él. "Cuando alguien gestiona equipos a este nivel y durante tantos años, hablamos de calidad y lo ha demostrado en todos los clubes en los que estado", opinó. "Sabemos cuáles son los puntos fuertes (del Madrid), en las jugadas preparadas son uno de los mejores equipos. Tienen esa calidad y también en el aspecto físico, son muy fuertes. Tenemos que defender mucho mejor de lo que hicimos en París", explicó en alusión a la derrota sufridacontra el PSG en la Champions League. Precisamente consultado si ese encuentro le ha servido para retocar algunos conceptos, Flick admitió que ante el cuadro francés los suyos hicieron "cosas muy bien", pero tienen que mejorar en otros aspectos. "Tenemos que crecer como equipo, mañana jugamos contra uno de los mejores equipos del mundo y es una buena oportunidad para seguir creciendo", señaló. Repasá la tabla de posiciones de la Liga Española La presencia de Rodri, como jugador del Barcelona y no como madridista (después de que en el mercado se habló de su posible fichaje por el club merengue), también fue otra de las cuestiones que se trataron en la rueda de prensa. "Hay que centrarse en nuestro equipo, en el impacto que tiene Rodri para el Barça", dijo Flick. "Cuando pudimos firmar a Rodri, todo el mundo en el club estaba plenamente convencido de que nos iba a ayudar mucho. Es una pieza que nos da mucho, lo hemos visto en estos partidos, hemos visto su impacto en el equipo, y estoy muy contento de que este aquí, porque junto con Pedri nos aportan mucha calidad en el centro del campo", explicó.

