Real Madrid devastado: el verdadero motivo por el que Courtois no juega el Clásico

El portero del Real Madrid, Thibaut Courtois es baja de última hora por un "proceso gripal" para el clásico que este domingo su equipo disputará contra el FC Barcelona, según informó el club merengue este domingo. En su lugar, entra en la convocatoria Illia Voloshyn. El belga no viajará a Barcelona y se une a las bajas de Raúl Asencio, Ferland Mendy y Rodrygo, además de Vinícius Júnior, quien cumple ante el conjunto azulgrana el segundo de sus cuatro partidos de sanción en Liga tras ser expulsado ante el Villarreal por tirar del pelo a Nathan Saliba.

En el encuentro, que se disputará a las 2:00 de la tarde (hora de Honduras) en el Spotify Camp Nou, se prevé que el técnico madridista, José Mourinho, apueste en la portería por Andriy Lunin para sustituir la baja del portero belga. La de Courtois es una baja sensible para el conjunto merengue, que está en tercera posición a 6 puntos del líder, el equipo culé, al frente de la clasificación de la LaLiga EA Sports (Primera División española) con 27 puntos y que este sábado vio acercarse al Atlético de Madrid, segundo, a sólo dos puntos tras ganar al Deportivo (1-0).

Cabe mencionar que fuentes del conjunto blanco han informado a EFE de que la presencia del guardameta belga en el encuentro no está totalmente descartada, siempre y cuando experimente una mejoría en las próximas horas. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE