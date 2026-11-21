En una jornada marcada por el respaldo masivo de los socios compromisarios, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, encabezó este sábado la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del club. El acto institucional estuvo definido por la entrada histórica de una leyenda del deporte español en la cúpula directiva, la presentación de cifras financieras inéditas en el fútbol mundial y un discurso de extrema dureza frente a las instituciones futbolísticas nacionales.

Uno de los momentos más celebrados de la sesión fue la ratificación de Rafael Nadal como nuevo vocal de la Junta Directiva. El extenista, quien ocupó un puesto junto al mandatario en la mesa presidencial, recibió una ovación de los asistentes antes de obtener una aprobación casi unánime con 1.704 votos a favor, apenas 4 en contra y 5 abstenciones. Pérez destacó su trayectoria ejemplar y subrayó que su incorporación refuerza los valores históricos de la entidad. En el plano societario, el dirigente quiso zanjar de raíz cualquier especulación surgida en los últimos meses sobre una posible transformación del modelo de propiedad del club. Con tono categórico, aseguró ante la asamblea que "el Real Madrid no se vende ni se venderá jamás", garantizando que la institución seguirá perteneciendo íntegramente a sus socios y descartando cualquier fórmula de privatización parcial o total. La solidez institucional estuvo respaldada por unos resultados económicos que vuelven a marcar un techo en la industria deportiva. Los compromisarios aprobaron las cuentas del ejercicio 2025/2026, cerradas con 1.221 millones de euros en ingresos de explotación y un beneficio neto de 26 millones, encadenando así 26 años consecutivos con superávit. Asimismo, se dio luz verde a un presupuesto récord de 1.250 millones de euros para la temporada 2026/2027. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Durante su intervención, Florentino Pérez atribuyó este crecimiento financiero al impacto comercial del renovado estadio Santiago Bernabéu y a la expansión global de la marca. En esa línea de innovación, anunció un proyecto piloto para emitir partidos de manera gratuita en plataformas digitales en mercados estratégicos como la India a partir de la próxima campaña, buscando acercar el fútbol a nuevas audiencias masivas.



CASO NEGREIRA

El tono del discurso dio un giro contundente cuando el presidente abordó la situación del arbitraje español y el desarrollo judicial del 'caso Negreira'. Pérez calificó los pagos realizados durante casi dos décadas al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros como "un fraude descomunal" que ha dañado gravemente la credibilidad de la competición, criticando con severidad la "inacción absoluta" de LaLiga y su presidente Javier Tebas y de la Real Federación Española de Fútbol. "No se habla de otra cosa, quiero decir que no es un problema del Madrid, seamos quizá su principal víctima, pero estamos ante un fraude descomunal. Es un problema de todos. Es muy grave, que sepamos más de ocho millones del Barça al número dos del arbitraje. Les recuerdo que Negreira dijo lo siguiente: asegurarse de que no se tomaran decisiones en su contra y que no fuera neutral", explicó. "Respeto los tiempos de la justicia, pero les digo con toda claridad que no voy a parar hasta que se depuren todas las responsabilidades. En caso penal fuimos el único club que se personó, eso interpela a la responsabilidad especialmente a la Liga y la RFEF, que tienen que velar por la integridad de la competición. LaLiga no tiene competencias disciplinarias y no han acudido a la UEFA, ha tenido que ser el Madrid el que presentara la denunciara a la UEFA que ha confirmado que la está analizando. Que se investigue y que se haga justicia. En la Liga, personarse no es investigar", sostuvo.

ÁRBITROS Y JAVIER TEBAS, PRESIDENTE DE LALIGA