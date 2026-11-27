La Selección de Honduras Sub-17 escribió una de las páginas más amargas de su historia futbolística en el Mundial de Qatar 2026. Bajo el mando del entrenador Merling Paz, la Mini H firmó su peor participación en una Copa del Mundo de la categoría, luego de despedirse sin puntos, sin goles a favor y con 11 tantos recibidos en sus tres compromisos.
La goleada 7-0 sufrida ante Japón en la última jornada del grupo L terminó de sentenciar una actuación para el olvido. La Bicolor había comenzado su camino con una derrota 2-0 frente a Serbia y posteriormente cayó por el mismo marcador ante Colombia.
Con esos resultados, llegó al cierre del torneo obligada a conseguir una victoria y una amplia diferencia de goles para mantener sus aspiraciones de avanzar a los dieciseisavos de final, pero terminó recibiendo un duro golpe ante los nipones.
El balance final fue de tres derrotas en igual número de partidos, cero unidades, ningún gol anotado y 11 recibidos, para una diferencia de -11. Estos números dejan a la generación dirigida por Merling Paz con el registro ofensivo más bajo de Honduras en sus siete participaciones mundialistas Sub-17: nunca antes la selección había terminado una edición sin conseguir marcar.
Además, la diferencia de goles de -11 iguala el peor registro histórico de la Bicolor en esta competición, una marca que ya había alcanzado en el Mundial de Qatar 2025. En aquella edición, la Mini H también perdió sus tres encuentros, pero consiguió anotar tres goles y recibió 14. Esta vez, la situación fue todavía más preocupante en ataque, al marcharse del campeonato sin celebrar una sola anotación.
La comparación con las anteriores participaciones también permite dimensionar el golpe. En Corea del Sur 2007, Honduras perdió sus tres partidos, anotó tres goles y recibió 10. En Nigeria 2009 marcó uno y encajó cinco, mientras que en Chile 2015 consiguió dos tantos y recibió ocho. Incluso en India 2017, pese a recibir 14 goles y quedar eliminada en los octavos de final, la Mini H logró marcar siete.
La mejor cara de Honduras en esta competición se vio en Emiratos Árabes Unidos 2013. Bajo la dirección de José Valladares, aquella generación consiguió avanzar hasta los cuartos de final, la instancia más lejana que ha alcanzado el país en un Mundial Sub-17. En esa edición ganó dos partidos, empató uno y perdió dos, antes de despedirse tras caer 2-1 frente a Suecia.
La goleada ante Japón deja a Honduras con una despedida dolorosa de Qatar 2026. La Mini H se marcha sin puntos y sin poder marcar un solo gol en sus tres presentaciones, un registro que nunca había tenido en sus anteriores participaciones mundialistas. Merling Paz y sus dirigidos cierran así un torneo que quedará marcado por los malos resultados y la falta de contundencia frente al arco rival.