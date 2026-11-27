La Selección de Honduras Sub-17 escribió una de las páginas más amargas de su historia futbolística en el Mundial de Qatar 2026. Bajo el mando del entrenador Merling Paz, la Mini H firmó su peor participación en una Copa del Mundo de la categoría, luego de despedirse sin puntos, sin goles a favor y con 11 tantos recibidos en sus tres compromisos. La goleada 7-0 sufrida ante Japón en la última jornada del grupo L terminó de sentenciar una actuación para el olvido. La Bicolor había comenzado su camino con una derrota 2-0 frente a Serbia y posteriormente cayó por el mismo marcador ante Colombia.

Con esos resultados, llegó al cierre del torneo obligada a conseguir una victoria y una amplia diferencia de goles para mantener sus aspiraciones de avanzar a los dieciseisavos de final, pero terminó recibiendo un duro golpe ante los nipones. El balance final fue de tres derrotas en igual número de partidos, cero unidades, ningún gol anotado y 11 recibidos, para una diferencia de -11. Estos números dejan a la generación dirigida por Merling Paz con el registro ofensivo más bajo de Honduras en sus siete participaciones mundialistas Sub-17: nunca antes la selección había terminado una edición sin conseguir marcar. Además, la diferencia de goles de -11 iguala el peor registro histórico de la Bicolor en esta competición, una marca que ya había alcanzado en el Mundial de Qatar 2025. En aquella edición, la Mini H también perdió sus tres encuentros, pero consiguió anotar tres goles y recibió 14. Esta vez, la situación fue todavía más preocupante en ataque, al marcharse del campeonato sin celebrar una sola anotación. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE La comparación con las anteriores participaciones también permite dimensionar el golpe. En Corea del Sur 2007, Honduras perdió sus tres partidos, anotó tres goles y recibió 10. En Nigeria 2009 marcó uno y encajó cinco, mientras que en Chile 2015 consiguió dos tantos y recibió ocho. Incluso en India 2017, pese a recibir 14 goles y quedar eliminada en los octavos de final, la Mini H logró marcar siete.