La Selección de Honduras Sub-17 sufrió una auténtica pesadilla en su último partido de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2026. La Mini H fue goleada 6-0 por Japón, firmó una despedida dolorosa del campeonato y terminó su participación sin sumar un solo punto. El conjunto catracho llegó obligado a ganar para mantener vivas sus esperanzas de clasificación, pero terminó protagonizando su peor actuación en el torneo de la FIFA. Japón no tuvo piedad y aprovechó cada oportunidad para convertir el encuentro en una fiesta de goles para los dirigidos por Merling Paz. Desde los primeros minutos, los nipones dejaron claras sus intenciones. Honduras intentó responder con un disparo de Kevin Pérez al minuto 5, pero la iniciativa fue rápidamente controlada por el conjunto asiático, que comenzó a generar peligro sobre la portería defendida por Manel Reixach.

Al minuto 18 llegó el primer golpe. Kakeru Saito recibió el balón al borde del área, avanzó y sacó un potente disparo que terminó en el fondo de las redes para establecer el 1-0. Cinco minutos después, Riku Nakashima amplió la diferencia tras una gran combinación ofensiva: Kazato Kimura mandó el centro desde la izquierda, Saito asistió de taquito y Nakashima definió frente a la portería. La situación empeoró al minuto 29, cuando Denzel Arzú perdió el balón dentro del área y terminó cometiendo una falta penal que le costó una tarjeta amarilla. Maki Kitahara se encargó de ejecutar desde los once pasos al 32 y engañó por completo a Reixach para establecer el 3-0. Japón incluso estuvo cerca del cuarto antes del descanso, pero un disparo de Saito terminó estrellándose en el travesaño. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE La segunda parte fue todavía más cruel para la Mini H. Apenas al minuto 53, Maki Kitahara volvió a aparecer, esta vez con un remate de derecha tras una asistencia de Sora Iwatsuchi, para colocar el 4-0. Cinco minutos después, Kakeru Saito sacó otro potente disparo de larga distancia que dejó sin opciones al guardameta hondureño. La pesadilla continuaba al minuto 61. Takeshi Wada envió un centro desde el costado derecho y Maki Kitahara apareció dentro del área para conectar un cabezazo que significó el 6-0 para la media docena y el tercer tanto de la tarde para la figura nipona.

Japón no tuvo piedad de Honduras y selló una contundente goleada por 7-0. Takeshi Wada recibió el balón en solitario, se internó en el área catracha y tras quedar mano a mano con Manel Reixach, definió con un sutil toque para engañar al guardameta hondureño y marcar el último tanto del encuentro.



HONDURAS SE DESPIDE SIN PUNTOS

Con esta derrota, Honduras cerró su participación en el Grupo L del Mundial Sub-17 con tres partidos disputados, tres derrotas, cero goles a favor y diez en contra. La Bicolor terminó en el último lugar de su sector, con una diferencia de goles de -10 y sin unidades.

La clasificación quedó encabezada por Serbia, con nueve puntos, seguida de Colombia, con seis. Japón finalizó tercero con tres unidades, mientras que Honduras ocupó el cuarto puesto. Por su parte, Japón todavía mantiene la posibilidad de avanzar a los dieciseisavos de final como uno de los ocho mejores terceros lugares de la competición. Los nipones deberán esperar los resultados de los demás grupos para conocer si consiguen su boleto a la siguiente ronda.

ALINEACIONES DEL PARTIDO: