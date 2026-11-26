El hondureño Luis Palma firmó una gran actuación este miércoles en la jornada 5 de la fase de liga de la Europa League, siendo la figura determinante para el Lech Poznań en su visita al Royale Union Saint-Gilloise (2-2) en territorio belga. Desde el arranque del compromiso, el atacante catracho asumió el protagonismo ofensivo del conjunto polaco y dejó su huella en el marcador en cuestión de minutos.

La exhibición de Palma comenzó al minuto 15, cuando desbordó con peligro y sirvió una asistencia precisa para que su compañero Yannick Agnero abriera el marcador (0-1). El pase a gol desarticuló el esquema defensivo del equipo local y le dio a la visita el control temprano del encuentro. Apenas tres minutos más tarde, al 18', Palma amplió la ventaja con su primer tanto en este torneo. El 'Bicho' aprovechó un terrible error de la defensa belga, controló el esférico y definió con pierna derecha ante el arco desguarnecido para sentenciar una ráfaga ofensiva letal.

¡TERRIBLE ERROR Y GOL DE PALMA!🤯Lech Poznań aprovechó un error de Union Saint-Gilloise para clavar el segundo de la noche👏El hondureño se hace presente en el marcador🙌 https://t.co/Wnr3J9loSQ — Claro Sports (@ClaroSports) November 26, 2026

Con esta anotación en Bélgica, Palma escribió una página dorada para el fútbol de nuestro país al convertirse en el primer jugador hondureño en anotar en las tres principales competiciones de clubes de la UEFA. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Su registro histórico ahora incluye goles en la Champions League, Conference League y Europa League, consolidando su nombre en la élite del fútbol europeo. El impacto inmediato del extremo derecho confirma su gran momento deportivo en Polonia y su peso específico dentro del esquema titular del Lech Poznań en el plano internacional.