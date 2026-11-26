El nombre de Julián Quiñones ha cobrado fuerza durante las últimas horas en el entorno del fútbol europeo tras ser vinculado como posible refuerzo del PSG para el próximo mercado invernal. Ante la creciente especulación, el entrenador del equipo francés, Luis Enrique, fue cuestionado directamente sobre el interés por el atacante colombiano, nacionalizado mexicano, que actualmente milita en la liga de Arabia Saudita del Al-Qadisiyah.

Las declaraciones del estratega se produjeron tras el empate del cuadro parisino ante Roma en la Champions League. Al ser abordado sobre la posibilidad de incorporar al atacante de 29 años, el técnico optó por una postura cautelosa y evitó confirmar o descartar cualquier negociación en curso con el entorno del futbolista. "En la carpeta del PSG están todos los grandes jugadores del mundo", respondió Luis Enrique ante los micrófonos de TUDN, dejando abierta la puerta a la evaluación de talento internacional sin comprometerse con un nombre específico. Con esta frase, el timonel buscó mantener la calma mediática alrededor de la planificación deportiva de su plantilla. Más allá de las menciones individuales, 'Lucho' aprovechó el espacio para aclarar la postura institucional de cara a la ventana de transferencias de enero. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

El DT subrayó que la directiva no siente la obligación de acudir al mercado y descartó realizar fichajes temporales de seis meses únicamente para cubrir ausencias, enfatizando que cualquier incorporación debe responder a un proyecto a mediano y largo plazo.

Los rumores sobre la llegada de Quiñones surgieron a raíz de la emergencia médica que atraviesa la ofensiva del club francés. Las recientes y graves lesiones de rodilla sufridas por los atacantes Khvicha Kvaratskhelia y Désiré Doué han reducido las variantes en el frente de ataque, obligando a la prensa y a los aficionados a analizar perfiles capaces de aportar potencia y gol de inmediato. Por su parte, Julián Quiñones atraviesa el momento más brillante de su carrera profesional con el Al-Qadsiah, institución con la que recientemente renovó su contrato hasta el año 2029. El delantero mexicano acumula 43 anotaciones en lo que va del año calendario 2026, cifra que alcanzó tras firmar un doblete ante el Shabab Al-Ahli en la Champion de Asia, consolidándose como uno de los atacantes más efectivos del panorama actual.