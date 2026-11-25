La UEFA Champions League completó este miércoles su quinta fecha de la fase de liga y comienza a perfilar a los principales candidatos a conseguir la clasificación directa a los octavos de final. Real Madrid se mantiene como líder de la competición, mientras varios gigantes europeos continúan peleando por ubicarse entre los ocho primeros lugares.



El conjunto merengue ocupa la primera posición con 15 puntos de 15 posibles, producto de cinco victorias en igual número de partidos. Su rendimiento lo mantiene como el equipo más regular del torneo y le permite conservar una ventaja sobre sus principales perseguidores.

El Paris Saint-Germain aparece en la segunda posición con 13 unidades, después de empatar 2-2 ante la Roma. El vigente campeón europeo continúa entre los protagonistas, aunque todavía tiene pendiente consolidar su posición en la parte alta de la clasificación. La tercera casilla pertenece al Como, que suma 12 puntos y se ha convertido en una de las grandes sorpresas de esta edición. El equipo italiano comparte puntuación con otros clubes importantes y demuestra que puede competir frente a instituciones con mayor trayectoria continental. El FC Barcelona también aparece con 12 unidades, ocupando el cuarto puesto. Los azulgranas se mantienen dentro de la zona de clasificación directa y buscan aprovechar sus próximos compromisos para acercarse al liderato de la competición europea.

Liverpool figura en la quinta posición, también con 12 puntos, mientras que el Real Betis completa el grupo de los seis primeros con la misma cantidad de unidades. Los verdiblancos están protagonizando una destacada campaña y se mantienen por delante de varios favoritos al título. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE En la séptima casilla aparece el Arsenal con 11 puntos, seguido por el Manchester City, que acumula 10. Los dirigidos por sus respectivos entrenadores todavía tienen margen para mejorar sus posiciones, pero necesitan mantener la regularidad para no complicar sus aspiraciones. El Sporting de Portugal y el Borussia Dortmund también registran 10 unidades, ocupando los puestos noveno y décimo, respectivamente. Ambos equipos permanecen cerca de los primeros lugares y cuentan con posibilidades de meterse entre los ocho mejores durante las siguientes jornadas. Más abajo aparece el Aston Villa con nueve puntos, seguido por el Inter de Milán, el Club Brujas y el Galatasaray, todos con la misma cantidad. La pelea por los puestos que dan acceso a los octavos de final promete mantenerse ajustada debido a las diferencias mínimas entre varios participantes.

El Bayern Múnich aparece en la decimoquinta posición con ocho unidades, una situación que lo obliga a buscar mejores resultados en sus próximos compromisos. El Fenerbahçe también registra ocho puntos, mientras que Stuttgart suma siete.



En la parte final de los primeros 19 puestos aparecen el Atlético de Madrid y el Manchester United, ambos con siete unidades. Los dos clubes necesitan sumar en sus siguientes presentaciones para evitar complicaciones y mantenerse en la pelea por avanzar a la siguiente ronda.



La fase de liga todavía tiene tres jornadas por disputarse y el margen de error comienza a reducirse. Los ocho primeros equipos conseguirán el boleto directo a los octavos de final, mientras que los clubes ubicados entre las posiciones 9 y 24 tendrán que disputar una eliminatoria de playoffs para continuar en la competición.