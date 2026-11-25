El Lille firmó este miercoles una noche memorable en el Estadio Pierre-Mauroy al derrotar 2-1 al Bayern Múnich, en un encuentro correspondiente a la quinta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League. Con esta remontada ante su afición, el conjunto francés sumó tres puntos de oro que revitalizan sus aspiraciones europeas frente a uno de los gigantes del continente.

El compromiso arrancó con dominio territorial por parte de la escuadra alemana, que buscaba imponerse desde el control del balón. Esa superioridad inicial dio frutos temprano, al minuto 14, cuando el defensor Dayot Upamecano aprovechó una asistencia de Tom Bischof para mandar el esférico al fondo de la red y adelantar 0-1 a los visitantes. Durante el resto de la primera mitad, el Bayern manejó los tiempos del partido a través de una alta posesión y circulación constante, mientras el Lille intentaba reorganizarse sin perder el orden en su propio campo. Antes del descanso, el cuadro bávaro tuvo oportunidades para ampliar la ventaja, pero se topó con una defensa local que supo resistir el embate para irse a los vestuarios con desventaja mínima. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

90’ I 2️⃣-1️⃣𝑳𝑬𝑺 𝑫𝑶𝑮𝑼𝑬𝑺 𝑺'𝑶𝑭𝑭𝑹𝑬𝑵𝑻 𝑼𝑵 𝑮𝑬́𝑨𝑵𝑻 🤯Menés 1-0 à la pause, les Dogues ont inversé la tendance et s’imposent face au Bayern, avec un but d’Ayase Ueda et un contre-son-camp provoqué par Ethan Mbappé 👊Nos joueurs prennent 3 points très important pour espérer poursuivre la compétition ✅Le compte-rendu 👉 https://t.co/4ti8fsurTP#LOSCFCB — LOSC (@losclive) November 25, 2026

La historia cambió por completo en la segunda parte, cuando el Lille adelantó sus líneas con una presión mucho más intensa y vertical. Tras el aviso de una jugada anulada por el VAR al minuto 48, el premio a la insistencia llegó al 61' por intermedio del delantero japonés Ayase Ueda, quien definió con precisión para establecer el 1-1 y encender las gradas. Apenas tres minutos después del empate, al 64', el impulso anímico de los locales terminó por desbordar a la zaga muniquesa. En una acción de peligro dentro del área visitante, el mediocampista Aleksandar Pavlović desvió el balón hacia su propia portería, marcando un insólito autogol que consumó la voltereta francesa y puso el 2-1 definitivo en el marcador.

En el tramo final, el técnico Vincent Kompany buscó respuestas desde el banquillo dando ingreso a piezas ofensivas de peso, pero el Lille cerró todos los espacios con disciplina táctica y contó con intervenciones decisivas bajo los tres palos para asegurar el triunfo. De esta manera, el equipo francés celebró una remontada de carácter, dejando al Bayern con la frustración de haber dejado escapar un partido que tenía controlado.