El Barcelona vuelve a la acción en la Champions League este miércoles con una visita a Azerbaiyán para enfrentarse al Sabah Futbol Klubu. El compromiso, correspondiente a la quinta jornada de la fase de liga, se disputará en el Estadio Olímpico de Bakú, un escenario que promete un ambiente hostil con cerca de 70,000 entradas vendidas. El equipo dirigido por Hansi Flick aterriza en territorio azerí con el ánimo en alto tras protagonizar una vibrante remontada por 3-2 ante el Villarreal en LaLiga el pasado fin de semana.

En el panorama europeo, los culés suman nueve unidades tras golear 3-0 al Aston Villa en la fecha anterior, por lo que una victoria hoy les permitiría escalar hasta los puestos de privilegio en la tabla general. No obstante, el técnico alemán deberá lidiar con importantes bajas y el desgaste de un largo desplazamiento. La ausencia más destacada en la convocatoria es la de Lamine Yamal, quien quedó fuera por molestias en el tobillo derecho, sumándose a las ya conocidas de Andreas Christensen, Rodri, Xavi Espart y Hamza Abdelkarim. Ante este panorama, Flick ha recurrido a talentos de la cantera como Jesse Bisiwu y Àlex Campos para completar la expedición.

Nuestra camiseta luce espectacular en Bakú 🤩 https://t.co/9aAD3ylhha — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 25, 2026

Por su parte, el Sabah FK afronta el encuentro más prestigioso de su corta historia con la intención de dar la sorpresa ante uno de los gigantes de Europa. El cuadro local, fundado hace apenas nueve años y comandado desde el banquillo por Valdas Dambrauskas, se ubica en la parte baja de la clasificación con tres puntos, producto de su triunfo previo frente al Slavia de Praga. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Su propuesta se basa en la presión alta y la velocidad de figuras internacionales como Joy-Lance Mickels y Tymoteusz Puchacz.

Con la obligación de imponer su jerarquía pese a las bajas, el Barcelona buscará controlar el ritmo del partido desde la posesión del balón para evitar cualquier sobresalto en Bakú. Un triunfo en esta quinta jornada no solo consolidaría el buen momento del club catalán, sino que le daría un margen de tranquilidad vital antes de recibir al Manchester City en el Camp Nou en la siguiente fecha del torneo.

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