Un misil del español Luis Milla desde la frontal del área desbloqueó este martes al Como, que se impuso al AEK Atenas (1-0) tras un duelo en el que el equipo de Cesc Fàbregas fue superior, generó ocasiones de peligro, pero careció del acierto en los metros finales que había mostrado en jornadas anteriores. Un gol le bastó para asegurar los tres puntos. Lejos, aunque no tanto en juego, de aquel Como que en la anterior jornada firmó la goleada a domicilio más abultada de la historia. El conjunto italiano sigue en su estreno europeo y da un paso importante hacia la clasificación para los 'playoffs' de la Champions League.

El Como tomó la iniciativa desde el primer momento, mientras el AEK, que no cuenta con el hondureño Kervn Arriaga por una fractura de clavícula, intentaba ralentizar el juego y reducir los espacios para frenar a 'Tasos' Douvikas, nacido precisamente, en Atenas, si bien nunca pasó por este equipo de su ciudad. Con Nico Paz, el conjunto local encontró vías para acercarse al área de Thomas Strakosha desde los primeros minutos, aunque sin traducir su dominio en goles. Inusual, teniendo en cuenta que en la anterior jornada europea endosó un 1-9 al Lens francés. Paz trató de conectar con Douvikas, máximo goleador hasta el momento en la competición con seis tantos, que no logró encontrar sus precisos remates. El AEK, por su parte, apenas consiguió inquietar a Robert Sánchez durante el primer tramo del encuentro. Se centraron en la defensa. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

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La ocasión más clara para los locales llegó en el minuto 28, cuando el árbitro señaló penal por una falta de Majer sobre Valle. Lucas Da Cunha asumió la responsabilidad, pero envió el lanzamiento fuera y desperdició una oportunidad inmejorable para adelantar al Como. El equipo de Fàbregas no dejó de insistir, con los jugadores españoles a la cabeza. Alex Valle rozó el gol con un disparo que se marchó por poco, y Jacobo Ramón tampoco encontró portería con un remate de cabeza. Cuando se acercó el Como, los griegos tuvieron su mejor momento antes del descanso y obligaron a Sánchez a intervenir en dos ocasiones consecutivas. Tras la reanudación, el Como mantuvo la posesión y siguió buscando el gol. La insistencia local encontró finalmente premio en el 57'. Milla recibió un pase de Baturina en la frontal y soltó un espectacular disparo con la derecha que se coló por una escuadra, imposible para Strakosha.