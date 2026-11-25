El presidente del Barcelona, Joan Laporta, acusó este miércoles al Real Madrid de promocionar su imagen a costa del club azulgrana e ironizó al asegurar que acabarán pidiendo derechos de autor a la entidad blanca por las reiteradas menciones a su equipo y al denominado 'caso Negreira'. Laporta atendió a los medios de comunicación en Bakú, en las horas previas al encuentro de la Champions League contra el Sabah, y coincidiendo con el acto de conciliación que reunió en los Juzgados de Madrid a representantes legales del cuadro catalán y del máximo dirigente blanco, Florentino Pérez.

El acto de conciliación es el mecanismo previo a la interposición de una querella por el presunto delito de calumnias por las declaraciones que Florentino hizo el pasado 12 de mayo y en una entrevista en un medio de comunicación al día siguiente. En sendas declaraciones públicas, el mandatario del Real Madrid acusó al Barcelona de "corrupción", de "enriquecer a los árbitros" y de salir "siempre beneficiado" por los colegiados, en alusión al 'caso Negreira' Fuentes jurídicas confirmaron a EFE que no ha habido conciliación entre los representantes legales de los dos clubes, por lo que ahora el Barcelona decidirá si adopta medidas legales, bien por lo civil, a través de una demanda, o por lo penal, con una querella por injurias. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

LAPORTA SE HARTA DEL MADRID

Desde Bakú, Laporta expresó sus dudas sobre la eventual rectificación por parte de Florentino: "Veo que en la asamblea siguieron hablando del Barça. Están obsesionados con hablar del Barça. Acabaremos pidiéndoles 'royalties' (derechos de autor) porque están promocionando su imagen a costa del Barça. Sólo saben hablar del Barça. Tendrían que preocuparse de ellos mismos y dejar a los demás en paz". "El acto de conciliación se hace como paso previo a una querella criminal. Lo que hemos hecho es intentar que rectifiquen. A veces alguien hace unas manifestaciones y puede equivocarse o excederse. Tiene la oportunidad, en un acto de conciliación, de corregirlo y rectificarlo. Si no se hace, quiere decir que hay mala intención y tendremos que continuar con el procedimiento", añadió. Laporta remarcó que su obligación es "defender los intereses del Barça porque se estaban diciendo unas barbaridades que no eran ciertas, además dichas por el máximo representante de un club, que es quien ha de tener quizás más moderación a la hora de hacer este tipo de manifestaciones".

💥💥 Laporta, harto del Madrid 🗣️ "Acabaremos pidiéndoles royalties porque promocionan su imagen a costa del Barça"📱 @A_SeguraJ https://t.co/NHYKxODdQQ — MARCA (@marca) November 25, 2026

El conocido como 'caso Negreira' investiga los pagos hechos por el Barcelona durante años a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, a través de sociedades vinculadas a él. La Fiscalía sospecha que esos pagos, que superaron los 7 millones de euros entre 2001 y 2018, pudieron tener como objetivo influir en el estamento arbitral, mientras que el club azulgrana sostiene que correspondían a informes y asesoramiento técnico sobre árbitros.