Endrick atraviesa un momento complicado en el Real Madrid marcado por una nueva lesión muscular y la falta de continuidad en el equipo. Tras regresar de su cesión en el Olympique de Lyon, el brasileño busca consolidarse con la camiseta blanca, aunque su protagonismo sigue siendo limitado.
El delantero ha reiterado su deseo de triunfar en el Santiago Bernabéu, pero también reconoció hace unos días que su prioridad es "jugar y crecer", dejando abierta la puerta a evaluar opciones en el mercado de enero si no suma minutos.
José Mourinho lo ha respaldado públicamente, asegurando que el equipo lo necesita y que tendrá éxito. Sin embargo, ante su escasa participación, clubes como el Milan, la Roma y Sporting de Portugal siguen de cerca su situación para intentar una cesión o traspaso.
Con todo ese contexto, el conjunto romano es el que más interés ha mostrado en el atacante de 20 años e incluso sus compatriotas en Italia ya intentan convencerlo.
"Le he dicho a Endrick que venga y fiche por la Roma. Él decidirá su futuro, por supuesto que es su carrera, pero nos encantaría darle la bienvenida aquí", explicó Wesley, lateral brasileño del club, en declaraciones a TNT Sports tras empatar ante el PSG en Champions.
El cuadro dirigido por Gian Piero Gasperini busca reforzar su delantera en enero y pretende incorporar al brasileño mediante una cesión con opción de compra (y una posible cláusula de recompra para el Real Madrid).
Pese a que Mourinho se ha negado en más de una ocasión a dejarle marchar, Endrick apenas tiene protagonismo con los blancos. Y en los pocos partidos en los que puede aportar desde el banquillo, tiene que batallar con Carlos Espí por esos minutos residuales.
Aunque la directiva merengue prefería retenerlo, reportes recientes indican que el club escuchará al jugador si pide salir y valorará las ofertas que lleguen en enero. La Roma podría ser su siguiente destino.