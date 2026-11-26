El delantero ha reiterado su deseo de triunfar en el Santiago Bernabéu, pero también reconoció hace unos días que su prioridad es "jugar y crecer", dejando abierta la puerta a evaluar opciones en el mercado de enero si no suma minutos.

Endrick atraviesa un momento complicado en el Real Madrid marcado por una nueva lesión muscular y la falta de continuidad en el equipo. Tras regresar de su cesión en el Olympique de Lyon , el brasileño busca consolidarse con la camiseta blanca, aunque su protagonismo sigue siendo limitado.

José Mourinho lo ha respaldado públicamente, asegurando que el equipo lo necesita y que tendrá éxito. Sin embargo, ante su escasa participación, clubes como el Milan, la Roma y Sporting de Portugal siguen de cerca su situación para intentar una cesión o traspaso.

Con todo ese contexto, el conjunto romano es el que más interés ha mostrado en el atacante de 20 años e incluso sus compatriotas en Italia ya intentan convencerlo.

"Le he dicho a Endrick que venga y fiche por la Roma. Él decidirá su futuro, por supuesto que es su carrera, pero nos encantaría darle la bienvenida aquí", explicó Wesley, lateral brasileño del club, en declaraciones a TNT Sports tras empatar ante el PSG en Champions.

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El cuadro dirigido por Gian Piero Gasperini busca reforzar su delantera en enero y pretende incorporar al brasileño mediante una cesión con opción de compra (y una posible cláusula de recompra para el Real Madrid).