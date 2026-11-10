Endrick deja en el aire su futuro en el Real Madrid: "No sé lo que va a ocurrir"

El atacante brasileño, Endrick, admitió este martes que puede abandonar el Real Madrid en enero para tener más minutos de juego en otro club, pero aclaró que no hará nada sin pensar y que está a gusto tanto en el club, como en España y bajo las órdenes del técnico José Mourinho. El delantero manifestó dudas sobre el futuro de su carrera en una rueda de prensa en Singapur, en donde la selección brasileña está concentrada para los partidos amistosos que disputará contra Singapur el próximo sábado y contra Japón el 17 de noviembre. "No sé lo que va a ocurrir en enero (en la nueva ventana de transferencias). Eso está en manos de Dios. Tan solo pido que sea lo mejor para mi carrera. Lo que tenga que ocurrir que ocurra. Voy a seguir con los pies en el suelo para hacer lo mejor", afirmó el delantero al ser interrogado sobre su posible salida del Real Madrid, en declaraciones difundidas por el canal de Youtube de la Confederación Brasileña de Fútbol.

Endrick admitió que lleva las de perder en la disputa por la titularidad con Kylian Mbappé, "uno de los mejores jugadores del mundo", lo que, sumado a la lesión que sufrió, tan solo le ha permitido jugar 141 minutos en siete partidos en la temporada. Pero aclaró que no está desesperado por buscar otro club y que aún espera oportunidades. "Soy muy joven. No necesito volar aún o arrojarme de un peñasco. Tengo 20 años aún y voy a ver lo que ocurre. Solo quiero jugar, quiero ser feliz, ayudar a mis compañeros, anotar goles, hacer asistencias, como pude hacerlo en el Lyon, que fue una de las mejores cosas que me ocurrieron en la vida", afirmó. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE En la temporada pasada, también sin minutos en el Real Madrid, el brasileño fue cedido al Olympique de Lyon, con el que anotó ocho goles y ofreció ocho asistencias en 21 partidos. "Madrid es una ciudad maravillosa, pero siempre voy a hacer de todo para impulsar mi carrera", afirmó el atacante, que según la prensa es blanco de interés de clubes como Roma y Milán.