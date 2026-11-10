De la Fuente revela el estado de Yamal para la Liga de Naciones: "Tiene que llegar"

El seleccionador español, Luis de la Fuente, asegura que el extremo del Barcelona, Lamine Yamal estará disponible ante Inglaterra el próximo domingo en el estadio Metropolitano puesto que sus molestias de la rodilla derecha son leves y remarcó que podría haber jugado, incluso, ante la República Checa este jueves, pero "no merecía la pena asumir ningún riesgo". De la Fuente, en una entrevista con EFE, explicó que las molestias Lamine Yamal “le impedían estar en las mejores condiciones” y que al primar la salud del futbolista, había margen de darle descanso para que se recuperara al cien por ciento con vistas al encuentro del domingo contra los ingleses, el último de la fase de grupos de la Liga de Naciones. "Era lo que había que hacer. Seguramente él estaba dispuesto a jugar y si hubiéramos tenido una urgencia, habríamos decidido alinearle. Pero no merecía la pena asumir ningún riesgo. Y pensando, obviamente, primero en su salud y luego que queremos que esté en perfectas condiciones para el próximo domingo", argumentó el seleccionador.

Según el técnico riojano, son molestias que el extremo azulgrana arrastra del último partido de la Champions League ante el Aston Vila en el Nou Camp el pasado día 3 y que le generó "una pequeña inflamación que le impedía estar bien", por lo que se optó por que permaneciera en Barcelona y retrasar su llegada a la concentración en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid). “En condiciones normales, tiene que llegar tranquilamente”, incidió De la Fuente, quien previó que llegará a Las Rozas el jueves por la noche, en paralelo al partido en Praga o el viernes por la mañana, lo que le permitirá hacer dos sesiones de entrenamiento antes de Inglaterra. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE De la Fuente subrayó que todos los jugadores reciben el mismo trato a la hora de anteponer la salud –"ahí no hay diferencias"- y que lo mejor es no forzar. "Si hay una final, el propio futbolista te demanda que quiere estar en cualquiera de las circunstancias (...) En este caso, es lo mejor para que estén en perfectas condiciones para ese otro partido. Podría haber jugado el jueves, pero es también posible que si hubiera jugado ese partido no hubiera llegado igual de mejores condiciones al domingo", razonó el técnico. En cuanto al delantero de la Real Sociedad, Mikel Oyarzabal, De la Fuente explicó que al margen de terminar de recuperarse de la gripe, está esperando el nacimiento de su segundo hijo, por lo que supeditó su incorporación al equipo a que el parto transcurra adecuadamente. "Está en el impás de saber cuándo da a luz su mujer, que está a punto. Esperemos que sea lo antes posible y que se encuentre todo perfectamente para que pueda estar con nosotros. Hay que esperar hasta última hora", comentó De la Fuente de Oyarzabal y su situación familiar.