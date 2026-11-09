Zidane paraliza Francia: se olvida de figuras y convoca jugador de segunda división

El seleccionador francés, Zinedine Zidane, convocó este lunes al joven defensa Saël Kaumbedi, de 21 años, que milita en el Wolsfurgo de la segunda división alemana, para paliar la baja por lesión del juventino Pierre Kalulu. Se trata de la primera convocatoria de Kaumbedi, que formaba parte de la lista de los sub-21 de Gérald Baticle y que finalmente se incorporará a la absoluta.

Kalulu, de 26 años, que cuenta ya con cinco partidos internacionales, sufrió una lesión en los isquiotibiales en el partido que la Juventus de Turín disputó este domingo contra la Fiorentina. Francia se medirá este jueves contra Italia en Milán y el domingo próximo frente a Turquía en Burdeos, en dos partidos de la Liga de las Naciones.

Zidane debe ajustar su planteamiento táctico

La baja de Kalulu obliga a Zidane a replantearse su enfoque táctico para los próximos partidos ante dos rivales exigentes. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Mientras que el jugador de la Juventus aporta versatilidad en toda la línea defensiva, Kumbedi ofrece una opción ofensiva más tradicional desde el lateral derecho. Está por ver cuántos minutos tendrá el joven futbolista del Wolfsburg en estos compromisos internacionales de gran importancia.



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