Traciona a Argentina y toma la decisión de jugar con Haití: "Estás en casa"

Stephen Oscar Ramos, conocido futbolísticamente como Kiki, tomó una decisión importante de cara al próximo Mundial Sub-17. El joven atacante, nacido en Haití y nacionalizado argentino, decidió dejar de representar a la Albiceleste para defender los colores de su país de origen en la cita mundialista. El futbolista pertenece a las categorías inferiores de Vélez Sarsfield y ya había tenido participación con la Selección Argentina Sub-17. Sin embargo, pese a haber vestido la camiseta albiceleste en algunos encuentros amistosos, optó por aceptar la convocatoria de Haití y sumarse a su combinado juvenil.

La noticia fue confirmada por la Federación Haitiana de Fútbol a través de sus redes sociales, donde le dio la bienvenida al jugador y celebró su decisión de representar al conjunto caribeño en la próxima Copa del Mundo de la categoría.



“Stephen Oscar Ramos, alias Kiki, nacido el 3 de abril de 2009 en Puerto Príncipe. ¡El joven jugador del Vélez Sarsfield elige a Haití y se unirá a la selección Sub-17 en Brasil!”, publicó la federación en su comunicado oficial.





​​​​Además, el organismo destacó la colaboración que permitió concretar su incorporación y le dedicó un mensaje de bienvenida: “La FFH le desea la bienvenida a la familia Grenadye. Gracias a su agente y al Vélez Sarsfield por la colaboración. ¡Kiki, estás en casa!”.

De esta manera, Ramos tendrá la oportunidad de disputar el Mundial Sub-17 con Haití, que integrará el Grupo D junto a Francia, Arabia Saudita y Uruguay. El torneo se celebrará en Qatar del 19 de noviembre al 13 de diciembre, en una experiencia que podría representar un paso importante en su carrera internacional.

Pese a que se trata de una competición oficial de FIFA, su participación con Haití no significa que quedará definitivamente vinculado a esa selección. Para quedar blindado por una federación, deberá cumplir con los requisitos establecidos por el reglamento de elegibilidad, que contempla la participación en determinados partidos oficiales con el equipo absoluto.

Quién es Kiki Ramos, la promesa de Vélez que eligió Haití

En Vélez Sarsfield consideran a Stephen Ramos uno de los futbolistas con mayor proyección de sus divisiones inferiores. Su historia comenzó lejos de Argentina, ya que nació en Puerto Príncipe el 3 de abril de 2009 y llegó siendo muy pequeño al país sudamericano, donde fue adoptado por una familia argentina.



Su relación con el fútbol comenzó cuando tenía apenas seis años. Un vecino que quedó impresionado por sus condiciones durante los partidos informales del barrio lo animó a realizar una prueba en Vélez, institución en la que inició su formación y comenzó a construir su camino como futbolista profesional.



El apodo de Kiki también tiene una historia particular. Durante su infancia repetía constantemente esa palabra, por lo que terminó convirtiéndose en su sobrenombre. Con el paso del tiempo, también surgió una asociación con Kylian Mbappé, aunque sus características futbolísticas han provocado comparaciones con el brasileño Vinicius Júnior. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE