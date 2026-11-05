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"Volvió a ganar": el reclamo a Messi tras el retiro de CR7 y Faitelson lo destruye

Cristiano Ronaldo se ha retirado de la selección de Portugal. El luso lo dejó saber en una emotiva carta.

Volvió a ganar: el reclamo a Messi tras el retiro de CR7 y Faitelson lo destruye

Un gesto que Cristiano Ronaldo tuvo con Messi es el que ahora reclaman.
05 de noviembre de 2026 a las 14:10

El mundo del fútbol amaneció revolucionado este jueves 5 de noviembre de 2026. Cristiano Ronaldo anunció su retirada definitiva de la selección de Portugal a través de una emotiva publicación en redes sociales en la que aseguró: "Llegó el día de devolver la camiseta siete de la selección", poniendo fin a una impresionante trayectoria de 23 años defendiendo a su país.

Tras el anuncio, las reacciones no se hicieron esperar. Mientras figuras y fanáticos despiden al "Bicho", un sector de la afición y la prensa ha comenzado a reclamar que su histórico rival, Lionel Messi, aún no se ha pronunciado al respecto.

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Cabe recordar que cuando el argentino anunció en el pasado su marcha temporal de la Albiceleste, CR7 le dedicó un mensaje de respeto y admiración, un gesto que muchos esperan que el exjugador del Barcelona devuelva en las próximas horas, fieles al respeto mutuo que siempre han demostrado dentro y fuera de la cancha.

"Leo, tantos años defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre. Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina. Un abrazo", fueron las palabras que Cristiano le dejó a Messi.


David Faitelson destruyó a Cristiano Ronaldo

La histórica rivalidad entre ambos astros volvió a encenderse fuera de los terrenos de juego. El polémico periodista mexicano David Faitelson lanzó una contundente crítica contra el exdelantero del Real Madrid, al considerar que el argentino volvió a superarlo, esta vez por la forma en que decidieron decir adiós a sus respectivos combinados nacionales.

Mediante su cuenta oficial de X, el comentarista de TUDN cuestionó que el portugués pusiera punto final a su etapa internacional en medio de una controversia disciplinaria, en contraste con la emotiva despedida de "La Pulga", quien cerró su ciclo con Argentina tras competir al máximo nivel.

Fiel a su estilo frontal, Faitelson revivió el eterno debate sobre quién tuvo una mejor carrera y escribió:

“¡Volvió a ganar Messi! La retirada de la selección le costó más trabajo a CR7, quien se fue en medio de una suspensión y una multa... El argentino se fue compitiendo por el título mundial”, expresó el periodista, haciendo referencia a que Messi concluyó su etapa mundialista reciente en la Copa del Mundo 2026.

Mientras el debate continúa en las redes sociales y el periodismo deportivo mundial, los aficionados siguen a la espera de un pronunciamiento oficial de Lionel Messi para despedir formalmente a su más grande rival en la historia del fútbol moderno.

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Kevyn Oseguera
Kevyn Oseguera

Con experiencia en Diario Deportivo Diez desde 2018, periodista con especialidad en fútbol internacional y nacional. Graduado como Licenciado en Periodismo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH.

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