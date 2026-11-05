"Volvió a ganar": el reclamo a Messi tras el retiro de CR7 y Faitelson lo destruye

El mundo del fútbol amaneció revolucionado este jueves 5 de noviembre de 2026. Cristiano Ronaldo anunció su retirada definitiva de la selección de Portugal a través de una emotiva publicación en redes sociales en la que aseguró: "Llegó el día de devolver la camiseta siete de la selección", poniendo fin a una impresionante trayectoria de 23 años defendiendo a su país. Tras el anuncio, las reacciones no se hicieron esperar. Mientras figuras y fanáticos despiden al "Bicho", un sector de la afición y la prensa ha comenzado a reclamar que su histórico rival, Lionel Messi, aún no se ha pronunciado al respecto.

Cabe recordar que cuando el argentino anunció en el pasado su marcha temporal de la Albiceleste, CR7 le dedicó un mensaje de respeto y admiración, un gesto que muchos esperan que el exjugador del Barcelona devuelva en las próximas horas, fieles al respeto mutuo que siempre han demostrado dentro y fuera de la cancha. "Leo, tantos años defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre. Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina. Un abrazo", fueron las palabras que Cristiano le dejó a Messi. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE





David Faitelson destruyó a Cristiano Ronaldo

La histórica rivalidad entre ambos astros volvió a encenderse fuera de los terrenos de juego. El polémico periodista mexicano David Faitelson lanzó una contundente crítica contra el exdelantero del Real Madrid, al considerar que el argentino volvió a superarlo, esta vez por la forma en que decidieron decir adiós a sus respectivos combinados nacionales. Mediante su cuenta oficial de X, el comentarista de TUDN cuestionó que el portugués pusiera punto final a su etapa internacional en medio de una controversia disciplinaria, en contraste con la emotiva despedida de "La Pulga", quien cerró su ciclo con Argentina tras competir al máximo nivel.

Fiel a su estilo frontal, Faitelson revivió el eterno debate sobre quién tuvo una mejor carrera y escribió: “¡Volvió a ganar Messi! La retirada de la selección le costó más trabajo a CR7, quien se fue en medio de una suspensión y una multa... El argentino se fue compitiendo por el título mundial”, expresó el periodista, haciendo referencia a que Messi concluyó su etapa mundialista reciente en la Copa del Mundo 2026. Mientras el debate continúa en las redes sociales y el periodismo deportivo mundial, los aficionados siguen a la espera de un pronunciamiento oficial de Lionel Messi para despedir formalmente a su más grande rival en la historia del fútbol moderno.