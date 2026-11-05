Jorge Jesús se pronuncia tras la renuncia de Cristiano Ronaldo: "La decisión es suya"

El seleccionador de fútbol de Portugal, Jorge Jesús, aseguró sobre el anuncio este jueves de Cristiano Ronaldo de dejar el combinado nacional que "la decisión es suya", tras varias semanas de tensiones entre ambos. "Ya tuvimos la oportunidad de hablar antes de la primera convocatoria sobre esto, le pedí seguir conmigo", afirmó el técnico en declaraciones al canal 11, al recalcar que él seguía contando con el delantero de 41 años, pero le que ahora toca "aceptar" su decisión.

Y añadió que "siempre va a estar en el corazón de los portugueses, en la selección", aseveró. Jesús elogió el trabajo realizado en los 23 años de carrera del jugador, con el que coincidió en el Al-Nassr, definiéndolo como "una referencia mundial" y "un símbolo para la juventud portuguesa". "Él siempre va a ser una referencia de nuestra selección, de nuestro pueblo, de nuestra historia, de la selección", recalcó. Cristiano Ronaldo anunció hoy su retirada definitiva de la selección portuguesa de fútbol con un vídeo publicado en redes sociales en el que afirmó que "llegó el día de devolver la camiseta siete de la selección". "Llegó el día de devolver la camiseta siete a la selección de todos nosotros. Nunca la sentí como exclusivamente mía, pero durante 23 años tuve el privilegio y responsabilidad de vestirla", afirmó. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El madeirense realizó este anuncio pocos días después de haber sido sancionado por el Consejo de Disciplina de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) con 30 días de suspensión y una multa de 255 euros, el mínimo previsto en el reglamento, por haber abandonado la concentración de Portugal el 30 de septiembre.