Jugador no respetó el minuto de silencio a Jesús de Miguel y lo liquidan: esto fue lo que hizo

El fútbol español vivió un momento de tensión y polémica durante el homenaje a Jesús de Miguel, el delantero que falleció el pasado 3 de noviembre a los 30 años. En la previa del encuentro entre Zaragoza y Huesca, se guardó un minuto de silencio en memoria del futbolista, pero una imagen terminó generando críticas. El protagonista de la controversia fue Sergi Enrich, jugador del Huesca, quien aparentemente no respetó el momento de recogimiento que se había organizado para recordar al fallecido atacante. Mientras los futbolistas permanecían sobre el terreno de juego, el delantero aprovechó esos segundos para dar indicaciones a sus compañeros.

La situación llamó especialmente la atención porque el minuto de silencio estaba dedicado a Jesús de Miguel, cuya muerte ha provocado numerosas muestras de dolor y solidaridad en el fútbol español. El homenaje buscaba rendir tributo a su memoria antes de que comenzara el compromiso. Sin embargo, la actitud de Enrich contrastó con el comportamiento del resto de protagonistas, que permanecieron en silencio durante el acto. El futbolista del conjunto oscense continuó comunicándose con sus compañeros, una escena que no pasó inadvertida y que rápidamente despertó cuestionamientos.

Albert Ortega, periodista de España de El Confidencial, no anduvo con rodeos: "El jugador del Huesca, Sergi Enrich, no respetó el minuto de silencio por la muerte de Jesús de Miguel en Zaragoza. El delantero aprovechó para dar instrucciones a sus compañeros. Vergonzoso." No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Las imágenes del momento evidenciaron una situación incómoda en un contexto que exigía respeto y solemnidad. La ceremonia estaba destinada a recordar a un jugador que perdió la vida a los 30 años, por lo que el comportamiento del atacante generó indignación entre quienes consideraron inapropiado su proceder. El homenaje a Jesús de Miguel se produjo en medio de las muestras de cariño que diferentes sectores del fútbol español han dedicado al delantero. Su fallecimiento ha golpeado especialmente a quienes compartieron vestuario con él y a las instituciones en las que desarrolló su carrera.