Barcelona entierra al Atlético y Real Madrid lo sufre: así queda la tabla de LaLiga

El FC Barcelona consiguió una victoria de enorme importancia frente al Atlético de Madrid y salió fortalecido de la jornada 12 de LaLiga de España. El conjunto azulgrana se impuso 2-1 en el Metropolitano y llegó a 33 puntos, consolidándose en lo más alto de la clasificación. Los dirigidos por Hansi Flick viven un buen momento en el campeonato liguero y mantienen una ventaja importante sobre sus perseguidores. Los culés solamente han perdido un partido en las 12 jornadas disputadas, precisamente ante el Real Madrid, su máximo rival.

Por su parte, el conjunto merengue ocupa la segunda posición con 30 unidades, tres menos que el Barcelona. El equipo blanco había cumplido con su tarea al vencer al Valencia, pero el triunfo azulgrana le impidió recortar distancias en la lucha por el liderato. El Atlético de Madrid, mientras tanto, se queda con 28 puntos y cae en la pelea por los primeros puestos. La derrota en casa es un duro golpe para los dirigidos por Diego 'Cholo' Simeone, que ahora deberán recuperar terreno en las próximas jornadas. En la cuarta posición aparece el Real Betis, que también busca mantenerse en la pelea por los puestos europeos. Más abajo, equipos como la Real Sociedad y Villarreal intentan consolidarse en la zona media-alta de la clasificación. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

La lucha por evitar el descenso también comienza a tomar importancia después de 12 jornadas disputadas. Elche, Valencia y Málaga ocupan los tres últimos lugares de la tabla y de mantenerse así, serían los equipos que perderían la categoría al finalizar la temporada.