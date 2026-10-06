¿Es un nuevo fracaso de la H? Luis Palma es rotundo y envía mensaje a la afición

Ante el mal momento, el atacante intentó explicar lo sucedido ante los medios y aseguró que la H atraviesa el inicio de un nuevo proceso. Todo esto tras el 1-1 ante Jamaica en el estadio Nacional de Tegucigalpa.

Luis Palma, uno de los futbolistas más cuestionados por la afición, dio la cara tras la eliminación de Honduras en la Liga de Naciones de Concacaf. La selección no logró ganar como local y sufrió una dolorosa derrota de visita frente a Martinica.

Además, el jugador del Lech Poznan de Polonia pidió a la afición que mantenga la fe en el grupo que dirige José Francisco Molina, al tiempo que compartió su punto de vista al ser consultado sobre si este resultado debe considerarse un fracaso.

Luis Palma, ¿cómo defines este momento? Cuatro partidos y cuatro puntos fuera de cuartos de final, después de que Honduras siempre estuvo en esa fase en la Liga de Naciones.

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Nos duele no haber clasificado. Creo que dejamos de hacer cosas que veníamos realizando: flaqueamos en Martinica y en casa dejamos ir puntos contra Surinam. Duele haber quedado fuera de los cuartos de final, pero ahora toca pensar en lo que se viene en noviembre, que seguramente serán partidos amistosos, y en el repechaje de marzo.

¿Esto es un fracaso? ¿Podemos catalogarlo así considerando que se había clasificado anteriormente? ¿Hubo un paso hacia atrás?

Yo no lo llamo fracaso. Nosotros lo intentamos claramente. Es un nuevo cuerpo técnico, una nueva idea y una nueva metodología de trabajo. Por ejemplo, en el primer tiempo de hoy no hicimos las cosas que veníamos practicando durante todos estos días. En el segundo tiempo mejoramos muchísimo, tuvimos la posesión de la pelota y creamos jugadas con las que pudimos buscar el triunfo. Ahora solo les puedo decir que crean; este es un grupo joven y seguramente vendrán muchas victorias.