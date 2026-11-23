A los 13 años, Edward Obed Amador tuvo que aprender a vivir lejos de sus padres, quienes emigraron a España en busca de mejores oportunidades para la familia. Mientras ellos luchaban por construir un futuro, él se aferró al fútbol como el camino para cumplir sus propios sueños. Desde la colonia 21 de Febrero, en Tegucigalpa, comenzó a construir una historia marcada por el sacrificio, la disciplina y el respaldo de sus seres queridos, especialmente de un tío que se convirtió en su segundo padre y nunca dejó de acompañarlo. Su ilusión de niño era vestir la camiseta de su querido Olimpia, pero su papá decidió sacarlo de ahí y llevarlo por otro camino. Una decisión que, con el paso de los años, terminó abriéndole otras puertas.

Después de formarse en el fútbol hondureño y representar a las selecciones menores, llegó la oportunidad que tanto había esperado: viajar a Argentina y ganarse un lugar en las inferiores de Estudiantes de La Plata (Categoría D), uno de los clubes históricos del fútbol sudamericano. Hoy, con apenas 18 años, Edward vive una experiencia que antes parecía lejana: compartir entrenamientos con futbolistas de la talla de Marcos Rojo, Tomás Palacios y Joaquín Correa, campeón de la Copa América con la Albiceleste. Sin olvidar sus raíces ni a quienes hicieron posible este sueño, el joven catracho trabaja cada día con la ilusión de seguir creciendo, abrirse camino en el extranjero y, algún día, representar a Honduras en lo más alto.



- ENTREVISTA CON EDWARD AMADOR -

Con 18 años te tocó salir del país y formarte en uno de los equipos más grandes e históricos del fútbol argentino. A otros jugadores les cuesta un poco más dar ese salto al exterior, pero en tu caso ha sido diferente. ¿Cómo te sentís con eso? No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Me siento muy alegre. Gracias a Dios se me brindó esa oportunidad a mis 18 años. Qué mejor que tomarla con personalidad y siempre con una toma de decisiones al 100%, sabiendo que, a mi corta edad, tengo que dar ese salto y salir al extranjero. ¿Con qué te has encontrado en tu travesía por tierras sudamericanas? ¿Qué crees que ha sido lo que más te ha marcado? Me han marcado muchas cosas. Creo que estar lejos de mi familia ha sido una de las más importantes. También la madurez mental, madurar a mi corta edad y saber que lo que estoy haciendo es por cada uno de ellos y por el bien del país. Quiero que el día de mañana pueda dar otro salto de calidad y seguir haciendo las cosas de la mejor manera. Lo más complicado ha sido estar lejos de la familia. De repente, mamá era quien te preparaba el almuerzo y la cena, y ahora la situación cambia un poco Sí, hay momentos en los que uno quiere tener esas pláticas, conversar con su familia y compartir momentos juntos. Pero gracias a ellos se me brindó esta oportunidad. Siempre tengo en mente que estoy acá por ellos y que todo esto lo hago por ellos.

Vamos a retomar más adelante tu paso por Argentina, pero también queremos conocer un poco más de vos. Muchos aficionados quizá no te identifican. ¿Nos podés decir de dónde sos y cuál ha sido tu trayectoria en el fútbol? Soy de Tegucigalpa, de la colonia 21 de Febrero, y estudiaba en el Instituto Central Vicente Cáceres. Comencé jugando en AILAC, ahí me formé. Recuerdo que platicaba con mi papá y le decía que quería jugar al fútbol. Un día me preguntó si quería que fuéramos a un entrenamiento y, muy contento, le dije que sí. Fuimos a AILAC y estuve con el profesor Donal Sierra, quien fue el que me ayudó, tanto a mí como a mi papá, a tomar mejores decisiones sobre mi carrera a una edad temprana. Después participé en unos amistosos con el profesor Rudy, en la cancha de Real Tegucigalpa. Él me dijo que fuera a jugar Liga Mayor con él, cuando tenía 15 años. Jugué alrededor de tres o cuatro partidos. Vieron que tenía muchas condiciones y calidad, así que me dejaron jugando dos torneos de categorías inferiores. En uno quedé campeón y en el otro, subcampeón. Después me hicieron mi contrato en reservas con la UPN. Estuve ahí y, gracias a Dios, me brindaron la oportunidad de tener minutos. Sumé todos los minutos posibles y traté de hacerlo de la mejor manera. También estuve en la Selección. Fui convocado y participé en microciclos de las categorías Sub-15, Sub-16 y Sub-17. Gracias a Dios pude jugar varios torneos y amistosos con la Selección. Disputé torneos Uncaf, el Premundial, el Mundial y varios amistosos. Fue algo muy lindo. Gracias a las oportunidades que me brindaron tanto el equipo como la Selección, se me abrieron las puertas para tener una conversación con el abogado José Vallejo. El profesor Rudy Padilla habló con él y le comentó que yo tenía condiciones, que era un buen jugador y que también estudiaba en el instituto. Me lo presentó, conversé con él y tuvimos una charla. Me preguntó cuáles eran mis sueños y, sin pensarlo dos veces, le dije que siempre había soñado con salir al extranjero. Ese ha sido mi sueño y siempre lo será: estar fuera del país, jugar y cumplir eso que tanto he anhelado en mi vida. Gracias a Dios, en el Premundial hice las cosas bien. David Suazo habló con el abogado Vallejo, él conversó con mis papás y me dijeron que había una gran oportunidad para venir a realizar una prueba a Estudiantes de La Plata. Mis papás, sin pensarlo dos veces, me dijeron que sí, que era una muy buena oportunidad. Gracias a David Suazo, quien tuvo conversaciones con Verón y consiguió que nos realizaran unas pruebas, pudimos venir tres jugadores. También estuvieron otros dos compañeros que eran de la Selección Sub-17. Después de esas pruebas lo dimos todo. Quedamos satisfechos porque nos brindamos al máximo en cada entrenamiento y regresamos nuevamente a Honduras. Nos preparamos para el Mundial, lo disputamos y, a final de año, se me presentó nuevamente la oportunidad. Me preguntaron si quería venir a jugar con las inferiores y seguir creciendo. Sin pensarlo dos veces les dije que sí. Lo hablé con mis papás, ellos me dieron el visto bueno y sabían que era una gran oportunidad para mí. Aquí estoy, gracias a Dios.

Entonces, eso es un orgullo para el Instituto Central Vicente Cáceres Sí, sí. Fuiste el único que salió de ese instituto como futbolista para tener una oportunidad en el extranjero Sí, hasta el momento no he escuchado que haya salido un jugador del Instituto Central que se haya ido a jugar al extranjero. No sé si en el pasado hubo alguno que tuvo esa oportunidad. ¿Y qué te hace sentir eso? Me hace sentir muy orgulloso, pero, sobre todo, me da más ganas de seguir esforzándome al máximo, haciendo las cosas bien y procurando que todo vaya mejor. Eso me motiva. ¿Cómo era tu vida en la colonia 21 de Febrero, especialmente con tu familia fuera del país? Yo era muy de familia. Tenía un tío que era como mi segundo padre y con él caminaba para todos lados. Me acompañaba a cada entrenamiento y a cada partido. Eso se lo reconozco mucho porque fue una de las piezas más importantes para que hoy pueda estar donde estoy. Mis papás tuvieron que emigrar a España porque había pocas oportunidades de trabajo en Honduras y necesitaban salir adelante. Por eso se fueron para allá y comenzaron a formar una nueva vida, trabajando... En la 21 de Febrero siempre andaba jugando. Desde pequeño me gustaba mucho el fútbol. Acompañaba a mi papá a todos los lugares donde iba a jugar y eso fue lo que me motivó. Siempre me gustaba andar jugando. Lo hacía en el campo de la 21 de Febrero y en todos los lugares donde me invitaban, porque me gustaba mucho. Gracias a Dios se me dio la oportunidad de estar en reservas y, una vez que llegué ahí, siempre le di prioridad a cuidarme, estar bien y evitar que me pasara algo. Mi tío también estaba pendiente de eso, porque para mí es como un segundo padre. Él siempre procuró que siguiera mi camino y no hiciera cosas incorrectas ni anduviera jugando en otros lugares donde no tenía nada que hacer. Esa fue mi vida en la 21 de Febrero. Gracias a Dios pude salir de ahí y todo eso me ayudó a convertirme en una persona muy madura, que fue creciendo poco a poco.

¿Te tocó vivir todo ese proceso sin tu papá y sin tu mamá? Mis papás se fueron cuando yo tenía exactamente 13 o 14 años, prácticamente en una etapa muy importante de la adolescencia, cuando uno está comenzando a crecer. ¿Cómo hiciste para vivir con eso y no desenfocarte del fútbol? Gracias a Dios lo asimilé rápido. Sabía que lo que ellos estaban haciendo no era porque querían alejarse de mí, sino porque buscaban un mejor futuro para mí y para mi familia. Gracias a Dios tuve una familia muy estricta en muchas cosas, pero cuando uno va creciendo lo entiende. A veces, cuando uno está pequeño, se molesta y se pregunta por qué no puede ir a ciertos lugares. Sin embargo, al crecer, uno empieza a comprender lo que ellos ven y eso fue lo que me formó. Siempre tuve claro mi camino. Nunca quise desviarme y mucho menos apartarme de él. Sabía que este era mi camino y, viniera quien viniera, no iba a dejarlo. Mi familia siempre me enfocó en eso, me ayudó y estuvo para mí. Siempre me apoyaron y estaban pendientes de todo lo que hacía y de los lugares a los que iba. Mis papás también han mantenido una comunicación muy cercana conmigo. Siempre estamos hablando, pendientes unos de otros. Esa comunicación es lo que me ayuda a seguir creciendo, no perder el enfoque ni desviarme hacia otro lado. ¿Te tocó alejarte de algunas amistades o vivir momentos complicados en tu barrio? Claro, como en cualquier sector, siempre hay amistades que se pierden en el camino. Pero, gracias a Dios, las amistades que tenía donde vivía nunca intentaron llevarme por un mal camino. Ellos sabían lo que hacía y a lo que me dedicaba. En el camino se perdieron varias amistades que crecieron conmigo, que eran de mi misma generación y tenían mi edad, pero son cosas de la vida. Se desviaron y hasta ahí llegó todo. Yo seguí en lo mío y cada quien en lo suyo. Al ser de la capital, ¿en algún momento te tentó jugar en Olimpia o Motagua? ¿Hubo alguna oportunidad? Cuando era muy pequeño estuve dos o tres días en FBO, en Olimpia. Mi papá decidió no dejarme ahí. Desde pequeño mi sueño había sido jugar en Olimpia. Soy muy aficionado a ese equipo porque toda mi familia es olimpista, pero mi papá decidió no dejarme ahí y me cambió para Águilas, que fue donde comencé. Por ser de la capital, desde pequeño siempre tuve ese deseo de jugar en Olimpia. Mientras uno va creciendo, conoce las dificultades y entiende cómo tiene que formarse, crecer y trabajar para poder llegar a un lugar de esos.

¿Cómo fue esa primera comunicación con David Suazo? La primera comunicación fue gracias a Josué Vallejo. Él estaba en una llamada y me unió a la conversación. Pude hablar con David, conversamos y platicamos de todo un poco. Esa fue nuestra primera charla y hablamos bastante. Cuando te dicen que existe la oportunidad de ir a Estudiantes de La Plata, ¿qué pasa por tu cabeza? Estaba muy alegre porque sabía que todo el esfuerzo que había hecho durante ese tiempo estaba teniendo una recompensa. Estaba muy contento y sentía que todo iba bien. La alegría de salir adelante hacía que pudiera dejar atrás cualquier cosa. Una vez que llegaste a Argentina y viste las instalaciones, ¿qué te generó? También puedas contarnos sobre las diferencias que encontraste Son unas instalaciones muy lindas. La pensión, como le dicen ellos, es muy bonita. Todas las personas que trabajan ahí, la manera en que te tratan y cómo te ayudan a formar parte del grupo es algo muy lindo. Desde que vine, una de las primeras cosas que noté y que es totalmente diferente es la alimentación. Las comidas son muy distintas a lo que uno está acostumbrado en Honduras. ¿En qué sentido? ¿Cómo es la alimentación? ¿En Honduras no comías antes de un entrenamiento? No, no se trata de eso. Hay platos que son totalmente diferentes a los que nos dan en Honduras. Cada tiempo de comida tiene bien calculadas las calorías y todo lo que uno gasta durante los entrenamientos. Después de cada partido, por ejemplo, te dan fideos con dos panes, queso y agua. ¿Agua en el desayuno, el almuerzo y la cena? En el desayuno te dan café y jugo, y en la merienda también hay otras opciones, pero aquí se consume mucha agua. ¿Me hiciste la coquita ahí? No, aquí todo es agua. No te permiten tomar Coca-Cola ni otras bebidas de ese tipo. Cuando vas dejando esos malos hábitos que en algún momento tenías, entiendes que lo hacen por una muy buena razón. Tomar agua te ayuda muchísimo. Son cosas que vas notando con el paso del tiempo y que hacen que tu cuerpo mejore tanto física como mentalmente.

Te veo bastante maduro, incluso para desenvolverte. ¿Eso lo has aprendido allá o siempre lo has tenido desde pequeño? Desde pequeño he sido así. Desde que empecé en la Selección y participé en los Premundiales, gracias a Dios se me ha dado bien. Soy bastante maduro a la hora de desenvolverme y también es algo que se va aprendiendo poco a poco. Retomando el tema de los entrenamientos y las instalaciones, ¿cómo se vive el fútbol en Argentina? ¿Qué diferencias has encontrado en la cultura futbolística? El fútbol aquí se vive de otra manera, totalmente diferente. Cada jugada es como si fuera el último minuto. Cada pelota que peleas es como si fuera la última. Cada córner y cada saque de banda que ganes se celebra de una manera enorme, especialmente cuando vas ganando o empatando. Ni hablar de cuando haces un gol y sentís cómo tus compañeros llegan a abrazarte y te dicen muchas cosas buenas. Es una sensación muy diferente porque ellos te impulsan a seguir mejorando y te motivan a ser mejor de lo que ya eres. Te hacen entender que el fútbol se vive de otra manera y que cada cosa tenés que hacerla con corazón y amor. ¿Eso también forma parte de las charlas que tienen antes de los partidos? Sí, es parte de cada charla. Antes del partido, el entrenador te dice que hay que meter, que no hay que dejar escapar nada, que no hay que regalar ningún minuto y que tampoco hay que dejar de hacer lo que ya venías haciendo en un partido anterior que ganaste. Son cosas que te hacen entrar a la cancha con otra mentalidad. En algún momento podés estar nervioso, pero cuando escuchás una charla de esas y las arengas antes del comienzo del partido, tu mentalidad cambia totalmente. Te dan tantas ganas de salir a jugar que hasta se te quitan los nervios. ¿En qué categoría estás actualmente en Estudiantes? Ahora estoy en quinta división. A pesar de estar en quinta, siempre te han subido al primer equipo para que puedas entrenar con ellos Sí, siempre me han subido. Hay momentos en los que me dicen: 'No, hoy vas con primera por la tarde', o cosas así.

¿Y cómo vivís esa experiencia? La vivo de una manera increíble. Saber que tengo a la par jugadores que han tenido carreras extraordinarias en el extranjero, incluso en Europa, me hace sentir muy bien. Saber que estoy marcando a Correa, que está ahí a la par mía y que en algún momento me habla, es una sensación inexplicable. Se siente muy bien y, claro, trabajo para algún día poder llegar a estar en ese lugar y hacerlo de la mejor manera posible. ¿Es bastante selectivo el grupo de jugadores que suben al primer equipo, al menos en tu categoría? Sí, son pocos. ¿Dos, tres o más o menos cuántos? Unos tres o cuatro, algo así. ¿Qué te ha dicho Correa? Estábamos en un espacio reducido, con dos porterías para cada equipo. Antes de disputar una pelota conmigo, me decía cosas como: 'Te voy a comer, negro', y se reía conmigo. Es algo que se siente sensacional. Cuando haces buenas jugadas y movimientos, ellos te los aplauden y te dicen qué está bien y qué está mal. Por ejemplo, un líder como Marcos Rojo, cuando hay buenas jugadas, las aplaude y, si hay algo que corregir, también lo hace. Te corrigen de buena manera para que mejores y tomés mejores decisiones en la próxima jugada. ¿Te ha tocado jugar contra Marcos Rojo? Él juega de lateral izquierdo y a vos también te toca desempeñarte como extremo por derecha No, no me ha tocado jugar contra Marcos Rojo. Me ha tocado jugar más como central. ¿Y contra Palacio? Sí, contra Palacio. ¿Qué tal esos duelos? ¿Vas con temor o ya eso es cosa del pasado? En los primeros entrenamientos sí sentía nervios. Yo decía: '¿Cómo voy a jugar contra él?'. Es otro nivel. Son jugadores que ya tienen una carrera extraordinaria. Saber que ha jugado en el Inter y en otros equipos importantes a veces le genera nervios a uno. Pero, a la hora de hacer tu juego, todo eso tiene que quedar atrás y hay que cumplir con lo que pide el entrenador.

Ya estando en Argentina, ¿cuál ha sido ese consejo o esas palabras que más te han marcado y quién te las dio? Voy a mencionar unas palabras que me marcaron y que me han acompañado durante todo este tiempo que he estado aquí. Me las dijo el segundo entrenador de mi categoría, Nico Ayr. Él expresó: 'Para tener todo en el fútbol, primero hay que darle todo'. Después lo explicó perfectamente y dijo que, para tener todo en el fútbol, primero tenés que darlo todo en el gimnasio, en la cancha, en cada comida y en cada entrenamiento. Después, el fútbol te devuelve todo eso. Es algo que me ha marcado mucho y considero que tiene toda la razón. Si uno se entrega completamente al fútbol, entiende que no solamente se trata de lo que podés hacer con los pies o de lo que podés pensar con la mente. También se trata de trabajar físicamente, cuidar la psicología y la mente al 100 % y alimentarte bien. ¿Cómo es tu día a día allá en La Plata? Mi día comienza temprano. Me levanto, me lavo la cara y voy a desayunar. Dependiendo de los horarios, a las 8:00 estoy en la cancha o en el gimnasio. Si a las 8:00 toca cancha, a las 9:30 o 10:00 ya estoy saliendo para el gimnasio. Hago entre 30 y 45 minutos, dependiendo de los trabajos que nos asignen. También depende de si te indican que tenés que hacer un trabajo aparte porque han visto que necesitás mejorar algo. Por eso, las actividades van variando. Después terminamos y, si tenés algo que hablar, alguna duda o te pasa algo, podés acudir a las psicólogas y conversar con ellas. Siempre te dicen que van a estar ahí para cualquier cosa que pase, en cualquier momento, incluso cuando uno se siente solo. Ellas siempre están disponibles. Después vas a los vestuarios, te bañás, te cambiás y subís a almorzar. Ahí te sirven la comida y también podés prepararte tu ensalada. Además, tenés agua. Por la tarde podés tomar una siesta si querés. Si no, tampoco pasa nada. Es algo que recomiendan las personas de acá. También podés salir un momento a tomar el sol y compartir con los compañeros. Ellos son muy amigables y sociables. Les gusta salir, tomar sol, tomar mate y conversar de todo un poco. Por la tarde o noche, llega la merienda. Después estoy en mi habitación hablando con mis padres, con mi novia y con mi representante, Josué. En ocasiones también me escribe David y converso con él. Luego espero la cena y, después de comer, llega el momento de descansar el cuerpo para que al día siguiente pueda hacer lo mismo: levantarme temprano y volver al entrenamiento. ¿Vivís en la pensión? ¿Estás alojado ahí mismo? Sí, aquí vivo en la pensión. ¿Qué te dicen de Honduras? ¿Te preguntan por nuestro país? Al principio me preguntaban de dónde venía. Yo les decía que de Honduras y se quedaban preguntando dónde quedaba. Les explicaba que está en Centroamérica y les enseñaba. También recordaban el partido que se iba a jugar antes del Mundial contra Argentina, el de la Selección Mayor. Me decían: 'Ah, ustedes son los que van a jugar contra Argentina'. Muchos de mis compañeros han buscado información y me han dicho que Honduras se ve muy bonito, que es un país muy turístico. Las personas que trabajan aquí lo consideran un lugar bonito para conocer. También me preguntan sobre el fútbol, cómo se vive, si se vive igual que aquí y si hay jugadores del mismo nivel. Me han preguntado por los futbolistas de la Selección y cuántos extranjeros hay. Además, me preguntan mucho cuándo voy a ser llamado a la Selección. Me dicen: 'Si estás jugando acá, sos bueno, estás metiendo goles, ¿cuándo te van a llamar?'. Yo les digo que cuando Dios quiera y que, mientras tanto, voy a seguir trabajando. A veces ven en Instagram o TikTok alguna convocatoria o algún listado y me preguntan si voy o no. Es algo muy bonito.