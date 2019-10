Mario Bocaly: "Somos una pequeña isla, pero vamos a jugar con nuestro corazón"

La Selección de Martinica llegó sin tanto ruido y con la intención de amargarle la jornada a su similar de Honduras este domingo a las 8:00 de la noche que se midan por la Liga de Naciones en el estadio Olímpico.

Fabián Coito sobre Martinica: "El partido será diferente, vamos a tomar las precauciones"



Mario Bocaly, su seleccionador, respeta a la Bicolor por su historial futbolístico y recordó que "somos de una pequeña isla, pero tenemos cualidades y vamos a jugar con nuestro corazón; vamos a jugar con un gran país de fútbol que es Honduras, pero somos 11 contra 11", advirtió.



El estratega de la colonia francesa de ultramar manifestó que "son grandes equipos Honduras y Trinidad Tobago y eso está bien para Martinica, para crecer en el nivel de fútbol; solo tenemos cinco jugadores profesionales de la Liga, por eso es favorito Honduras", matizó.



No tener tanto tiempo de concentración perjudica su labor, estima Bocaly: "La Copa Oro está bien para Martinica porque tenemos preparación, esta competición es diferente y no tenemos mucho tiempo para preparar el partido, solo tenemos los jugadores que llegaron ayer a Miami y Honduras tiene un grupo que trabaja desde hace dos años juntos", analizó.



Destaca las virtudes de la H porque "juega bien, tiene mucha fuerza ofensiva con (Alberth) Elis y otros jugadores; he visto otros partidos contra Chile y Jamaica, tienen una victoria y con otra terminan primeros de grupo", valoró sobre el grupo que comparten en el certamen de Concacaf.



También mencionó que los catrachos "tienen a (Maynor) Figueroa, (Emilio) Izaguirre y otros jugadores muy buenos, pero tenemos fuerza y sabemos jugar fútbol también, no tenemos nada que perder en este partido", lanzó con gran tranquilidad.

ESPERA A UNA HONDURAS AGRESIVA

Consultado sobre cómo espera que le juegue el equipo de Fabián Coito, Mario Bocaly asume el rol de 'víctima' pero no teme.



"Sabemos que Honduras hará presión desde el inicio del partido porque quiere ganar en su casa, he visto que hay mucha comunicación (expectativa) sobre el partido".



Hace uso de las estadísticas y apunta que "es la primera vez para Martinica contra Honduras; tuvimos un partido con los chicos Sub-20 de Honduras" hace tiempos, eso sí.



Cerrando, reiteró su conocimiento del onceno hondureño: "Conozco muchas cosas, he visto al equipo y lo que ha hecho en los diferentes partidos de Copa Oro, lo que hizo en la Liga de Naciones ayer".