Fabián Coito sobre Martinica: "El partido será diferente, vamos a tomar las precauciones"

La Selección de Honduras arribó al mediodía de este viernes 11 tras un triunfo en el Caribe ante Trinidad y Tobago, del cual el técnico Fabián Coito se sintió 'conforme'.

El uruguayo habló del juego, sabe que no fue fácil, lo fuerte que fueron abajo, ahora solo piensa en Martinica, su próximo rival.

Para Coito los dos tiempos fueron casi iguales. "No los vi tan diferentes, ellos se fueron desgastando, quedaron con 10, el segundo tiempo se hizo bastante cortado, la intención de nosotros siempre fue la misma, con el gol se lógicamente empezaron a abrirse y que se desorganicen y vayan en busca del empate, en algunos momentos nos costaba salir de nuestra zona defensiva", comenzó diciendo.

También se refirió al debut con gol de Douglas Martínez. "Son cosas del fútbol, podría no haber pasado, era el jugador para ese momento".

LO QUE RESCATA

"Fuerte defensivamente, la precauciones que tomamos sobre el rival salieron bien, buenos rendimientos individuales, convertimos dos, personalmente estoy conforme con lo que hicimos en Trinidad".

Sabe la responsabilidad, pero no se quiso poner como favoritos ante Martinica. "No hay nada dicho ante de jugar, no hay una relación antes, si repetimos un partido correcto como lo hicimos en Trinidad y Tobago vamos a tener posibilidad de ganar, pero no por haber ganado, si no por lo que hagamos el domingo".

Pero adelanta que este será otra cosa, ante los 'Soca Warriors' peleaban otras cosas. "El partido tenía muchas cosas en juego, la Liga de Naciones, acceder a la Copa Oro 2021, mantener esa posición de privilegio en el ranking de la FIFA, se sumó para el grupo, nosotros y el fútbol es positivo y alienta esperanzas para el objetivo que tenemos por delante".

EXPERIENCIA Y JÓVENES

"En la experiencia se apoyan los jóvenes y en la dinámica, los ritmos se apoyan los de experiencia, es una buena combinación la que se está logrando, pero como nada es para siempre, ahora nos volvemos a ver dentro de un mes, hasta ahora está saliendo bien esa información".

Fabián Coito no cree tener muchos cambios en su once ante Martinica. "No creo, pero no lo puedo asegurar, acabamos de llegar, hay bastante cansancio, ahora pensamos en el partido que se viene".

"El partido será diferente, es otra cancha, otra situación, otro estilo, vamos a tomar las precauciones, para de la estrategia del partido y ver las fortalezas lo que podemos llevar al campo para tratar de imponerlas mejor", expresó.

También alaba el trabajo que se está haciendo con la nueva camada. "Nosotros aprovechamos los Panamericanos para considerar a algunos futbolistas que están rindiendo y están bien, ojalá que también tengamos la posibilidad de estar en los Juegos Olímpicos".

Coito cerró hablando de la estrategia que pondrá ante Martinica. "La idea es muy parecida, ver de qué manera la vamos a imponer y de qué manera controlamos al rival va ser parte de la preparación del partido, después no van haber grandes cambios con respecto a la idea que a veces sale mejor o aveces cuesta".