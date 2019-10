Honduras clasificó a semifinales de Liga de Naciones y a la Copa Oro 2021

Follow @GustavoRocaGOL

Honduras derrotó 1-0 a Martinica con un autogol en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula por la segunda fecha de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Y aunque este resultado parezca insuficiente y no llene el ojo crítico de la afición por lo que es el rival, los dirigidos por Fabián Coito lograron dos cometidos.

El primero fue avanzar de ronda y colocarse dentro de las semifinales de la Liga Naciones, el cual jugará con el líder del B que presumiblemente será México.

Y el otro apuntar su nombre en la próxima edición de la Copa Oro, que se jugará en el año 2021, siendo así este triunfo importante en las aspiraciones de la Selección de Honduras.

¿Y en el Ranking Fifa se sumó?

En este apartado, cualquier resultado final que la Selección de Honduras hubiera obtenido no iba a variar en la suma ya que Martinica no es una Federación afiliada a la FIFA, por lo que el gane no altera la sumatoria final.