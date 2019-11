Rafael Zúniga: "He ganado mis méritos para hacerle la pelea a Harold Fonseca y "Buba" López"

Al menos en el plano colectivo el guardameta de Platense, Rafael Zúniga reconoce que el Torneo Apertura 2019 de la Liga SalvaVida no ha sido la que habían soñado al inicio de la temporada, sin embargo, resalta su accionar pensando en el puesto de la Selección Nacional de Honduras y convocatoria de Fabián Coito.

"Eso ha sido a base de trabajos y tranquilidad en mí, además del trabajo que hacemos con los compañeros. Gracias a Dios las cosas han venido de la mejor manera. Este ha sido un buen torneo para mí, espero seguir así torneo a torneo", soltó.

Si bien es cierto, Zúniga es uno de los arqueros con mas goles recibidos (28) en la competencia junto a Julani Archibald (20) y Kevin Hernández (33), pese a ello comenta que "reconociendo lo que es Harold Fonseca y Luis López, creo que he ganado mis méritos para estar allí, para hacerle la pelea, pero quien toma la decisión es el profesor Coito, de mi parte me toca estar tranquilo y aprovechar cuando me den la oportunidad".

En lo demás guardó lugar para referirse a la última jornada en donde la cual se tradujo en triunfo para el club escualo enfrentando al Vida.

"Ante el Vida teníamos que sacar tres puntos y lo hicimos, fueron puntos de oro en una cancha difícil con un equipo inspirado.Teníamos que sacar esa victoria para no complicarnos en el próximo torneo que viene. Ahora toca sumar de a tres contra Real España para llegar a 21 unidades", cerró.

El entrenador Fabián Coito entregará entre miércoles y jueves la convocatoria oficial para los juegos ante Martinica y Trinidad y Tobado del 14 y 17 de noviembre. Zúniga espera ser parte de ella nuevamente, además de sumar minutos siendo titular con una selección ya clasificada a la siguiente ronda.