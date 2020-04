David Suazo revela su tridente favorito para la Selección Nacional de Honduras

En una entrevista para Concacaf.com, David Suazo habló de su brillante carrera como jugador, donde en Italia logró destacar en el Cagliari de la Serie A y en donde terminó siendo fichado por el Inter de Milán.

“Cuando llegué, las cosas estaban muy difíciles. Para mí era un mundo nuevo, realmente no sabía la identidad futbolística de dónde estaba llegando. Todo era nuevo. Fue difícil porque era una nueva idea de juego, cultura e idioma ”, dijo David Suazo sobre su llegada al Cagliari.

El exdelantero hondureño reconoce que fue una etapa muy difícil el llegar a Italia y adaptarse.

“Lo único que me dio confianza para enfrentar todo en mi primer año fue que tuve la suerte de tener a Óscar Washington Tabárez como mi entrenador. Me presentó al mundo europeo, me habló al respecto, me dijo que no me preocupara, que siempre es difícil al inicio. Esas fueron palabras que me ayudaron mucho y él siendo de Uruguay, él pudo ayudarme en ese sentido. Si hubiera sido un técnico italiano, no estoy seguro de lo que habría sucedido en mi carrera en Italia, pero el “Profe” Tabárez, me dio la tranquilidad de hacer mi trabajo ”, recordó Suazo.

David Suazo logró marcar 94 goles en 255 partidos con la camisa del Cagliari. Se convirtió en un jugador muy querido y respetado en dicha institución.

“Cagliari es una parte de mi vida en la que me convertí en futbolista y hombre. Llegué a los 19 años y dejé de jugar a los 27, de niño a hombre. Cagliari me representa internacionalmente como futbolista. Me dieron tiempo para crecer desde la perspectiva del fútbol, ​​para cometer errores en el fútbol, ​​lo cual es importante para un jugador. Tuve grandes entrenadores que creían en mi capacidad , por lo que Cagliari es un lugar especial. Cuando dejé de jugar, me quedé a residir en la ciudad para entrenar y nació mi familia y creció aquí. Mi esposa es italiana, por lo que Cagliari es mi segundo hogar”, dijo Suazo.

SU FICHAJE POR EL INTER

Otro momento inolvidable para David Suazo y que destaca Concacaf en su entrevista, es cuando el hondureño fue fichado por el Inter de Milán en 2007. El AC Milan también lo quería.



David Suazo jugó a la par de grandes estrellas en su paso por el Inter de Milán.

“Cuando pasas de un club pequeño a un equipo grande e histórico como el Inter, te encuentras en una situación totalmente diferente. Te enfrentas a jugadores de primer nivel; Estás jugando para entrenadores de alta calidad. Creo que fue una gran decisión porque fuimos campeones ese año y luego, en 2010, pude trabajar con (José) Mourinho, ganar la Liga de Campeones y jugar con futbolistas como Samuel Eto'o , Diego Milito, Zlatan Ibrahimovic , Luis Figo., Adriano, Marco Materazzi, Samuel, Iván Córdoba, Esteban Cambiasso ... Cuando te encuentras con estos jugadores en el vestuario, jugando en el estadio más grande en contra de los mejores futbolistas en las mejores competiciones del mundo, nos enorgullece , y para mí como hondureño que forma parte de la historia de un gran Club como el Inter es un momento de orgullo. Son sueños que se han hecho realidad. Es un club que me dejó un profundo impacto y es una parte exitosa de mi carrera por todos los títulos que ganamos”, contó David Suazo.

Con referencia a los entrenadores, dijo: “Mancini (Roberto), José Mourinho y de Benítez (Rafael) fueron los técnicos que tuve en el Inter y todos eran triunfadores. Su forma de ser era contagiosa para mí y lo mismo para los jugadores. No importa a dónde fue Ibrahimovic, fue un triunfador, lo mismo con Samuel Eto'o , Figo, también, esos son el tipo de jugadores que transmiten automáticamente el optimismo y se queda contigo, y me gustaba compartirlo con mis compañeros de la selección hondureña “, recordó Suazo .

RECORDANDO LAS OLIMPIADAS

Otro de los momentos especiales para David Suazo y que no olvida es lo vivido en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. Fue figura de la Selección Nacional de Honduras.

“Creo que como equipo, tuvimos un buen desempeño porque nadie esperaba que empatáramos con el actual campeón Nigeria, que luego venció a Australia como país anfitrión y luego perdió contra un gran equipo de Italia. Marqué cuatro goles, lo que me dio más visibilidad a nivel europeo. Llegué con dos años de experiencia jugando en Europa, por lo que llegar con esa mentalidad y hambre a la competencia fue muy importante”, subrayó Suazo.



En los Juegos Olímpicos de Sydney, David Suazo fue la gran figura de la Selección Nacional de Honduras.

En total, David Suazo anotó 17 goles en 57 partidos con la Selección absoluta de Honduras. Fue parte importante en la Bicolor para alcanzar su primera Copa Mundial de la FIFA después de 28 años cuando sellaron su boleto a Sudáfrica en 2010.

"Después de estar cerca de lograr clasificar a las Copas del Mundo previas, finalmente lo logramos en 2010. Teníamos un grupo con 15 jugadores que jugaban fuera de Honduras, así que eso nos ayudó mucho, nos dio una mentalidad ganadora. Poder clasificarse a la Copa Mundial después de 28 años, estar en la Copa Mundial era importante para Honduras y para mí personalmente se siente muy bien que fui capaz de representar a mi país en el torneo más grande del mundo “, dijo un emocionado Suazo.

LOS ACTUALES JUGADORES DE HONDURAS

Concacaf le preguntó David Suazo sobre la nueva generación de jugadores de Honduras, destacando a Alberth Elis, pues en el Houston Dynamo y en la Selección se le conoce como la “panterita”.

“Elis tiene muchas similitudes con mi estilo de juego, él es muy rápido como era yo. Él juega mucho como yo jugué, espero que pueda anotar y lograr buenos resultados en la MLS porque tiene la calidad para hacerlo. Es un jugador que veo que mejora todos los días y esperamos verlo en una liga más grande. Elis, junto con Quioto y Anthony “Choco” Lozano, forma una gran línea de ataque para Honduras. Si están en buena forma, hacen de Honduras un rival fuerte”, concluyó Suazo.