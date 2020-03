David Suazo revive la polémica con Oswaldo Sánchez: "Tres más te voy a hacer”

David Suazo fue contactado por la Mesa Redonda en Cinco Deportivo. El ahora entrenador quien vive en Cagliari, Italia, contó lo que él y su familia están pasando en la zona de Cerdeña por el coronavirus, enfermedad que ha matado más de 4,000 personas en dicha nación.

“Estamos bien, estamos en casita. Aquí en Cerdeña la cosa está un poquito más controlada porque en el norte es donde está la parte más crítica. Aquí en Cerdeña pudimos ver cómo estaba evolucionando en la parte norte que es donde está más delicado. Por ahora en Cagliari hay 24 casos y en toda la región de la Cerdeña hay 300 casos de los cuales hay dos muertes por el coronavirus. El Gobierno ha parado todo”, inició contando Suazo.

Durante el programa también recordaron algunos duelos contra México. Primero el de la eliminatoria a Francia 98 y posteriormente el 1-0 en San Pedro Sula en el 2008. Suazo rememoró lo que pidió Oswaldo Sánchez y lo que él respondió:

“En ese partido tenían un miedo de poder quedar fuera del Mundial, él decía 'basta, ya, terminó'. Mi respuesta fue muy tranquila y le dije 'no va a ser uno, vamos a hacer cuatro, cuatro te vamos a hacer'. La lectura es tan evidente que no se necesita replicar, en esas situaciones se ve lo que dice y basta con decir que se equivocó y que no debía hacerlo”.

Y es que David Suazo no había confesado qué respuesta le había dado a Oswaldo Sánchez. “En ese partido él me dice '1-0, ya basta' y yo le dije 'estoy aquí en casa, tres más te voy a hacer', lo que pasa es que no se ve lo que digo. En ese momento Honduras era mejor que México y punto”, al final Honduras derrotó 1-0 a México y los aztecas terminaron accediendo al hexagonal.

SOBRE DIRIGIR EN HONDURAS

¿Te gustaría dirigir en Honduras?, le consultaron a David, a lo que él contestó: “En este momento he tenido varias oportunidades, pero no se ha permitido continuar. La situación de entrenar en Honduras siempre está en mi pensamiento, pero en estos momentos mi prioridad es poder entrenar aquí en Italia tomando en cuenta los estudios que he tenido”.

Además terminó mandando un mensaje a los técnicos hondureños. “A todos los entrenadores hondureños, hay que llamar la atención y ponerse retos de poder susperarse porque yo pienso que la Liga Nacional debe tener muchos entrenadores hondureños porque tenemos calidad”.