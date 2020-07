Miguel Falero: “No nos mocharon el salario, pero sí hubo un acuerdo con Fenafuth porque entendemos la situación”

Miguel Falero, asistente técnico de la Selección de Honduras, declaró que no están de vacaciones en Uruguay, trabajan por Zoom con los jugadores y ya tienen planes de trabajo para cuando se abran las fronteras, volver a echarle mano.

El uruguayo dijo que le da risa cuando escucha comentarios sobre ellos que afirman que están vacacionando. Además explica que la Fenafuth les hizo recortes salariales pero en común acuerdo con ellos porque entienden la situación económica que vive el país.

Trabajos a distancia: “Hace unos tres meses estamos trabajando por videollamadas con los chicos de la Sub-23 y mayor. No nos hemos movido por el tema de los traslados por los aeropuerto pero nosotros seguimos trabajando a distancia, esperando que a la brevedad se pueda abrir el tema de los viajes y poder estar allí”, explicó Falero en declaración a Radio América.

Plazo estimado para volver: “Al día siguiente que se habiliten los vuelos, nosotros estamos de vuelta en Honduras. El día que nosotros podamos viajar estaremos a la brevedad. Solo hay que ver el problema de cupos y salidas, pero al abrirse estaremos allá. Es lo que queremos. Yo me río porque siempre estoy al tanto de los comentarios de la prensa sobre quienes están entrenando y me da risa que no hay nadie más inquieto por estar en la cancha como Coito”.

Colegas que los han tildado de haraganes: “Hay cosas que no podemos arreglarlas para viajar, pero que digan que estamos de vacaciones eso ya es bastante fuerte”.

Próxima eliminatoria y formato de Concacaf: “Hay cosas que no se han confirmado y son conjeturas. Si bien Panamá ha tomado la iniciativa pensando cuando se reabra el tema deportivo. Mientras no haya una posición oficial no puedo opinar sobre lo que dijo el entrenador de Estados Unidos a quien respeto. Mientras no tengamos el cambio de formato que se cambie a octagonal, no puedo dar una opinión de algo que no está dicho. Sea como sea nosotros estamos preparando todo para hacer un buen torneo, sabemos que habrá un problema por la inactividad y en otros lados será lo mismo. La ventaja de otras ligas es por el poderío económico, pero la falta de actividad nos afectará a todos”.

Sugerencia de fechas de eliminatorias: “Los procesos han cambiado, la inactividad de cuatro meses en un jugador de fútbol es importante, cuanto más sea la posibilidad de jugar a fin de año hay posibilidad de juntarnos y mejorar el aspecto técnico de los jugadores y llegar a un buen momento”.

Inicio del torneo en Honduras en septiembre: “Cuanto antes comience la liga es mejor porque vamos a encontrar los jugadores con más rodaje, cuanto más partidos y entrenamientos y no habrá problema de cederlos porque no son nuestros, porque los compartimos, entonces debemos ver que eso lleva a la mitad del plantel son de Liga Nacional y el otro de afuera. Si tenemos el 50% van a estar orgullosos de trabajar de forma conjunta, pero cuando se citen a jugadores del exterior, no siempre los van a ceder. Hay que recordar que cuando es fecha FIFA los jugadores a fuera, los clubes no tienen obligación de cederlos”.

Microciclos de trabajo si no hay liga: “Eso una de las posibilidades, sería de los planes que tenemos para trabajar. En esos campamentos se podría tener jugadores para ir mejorando de que en estos momentos están en cero. Pero hay que tomar en cuenta que no hay fecha del inicio de la liga y no están entrenando. Hay que tomar en cuenta el tema sanitario porque la salud está haciendo el impedimento de que no se trabaje en grupo. Todas esas cosas tenemos que tomarlas en cuenta porque es un riesgo grande cuando el Ministro de Salud dice que no se puede tener un cierto número de gente cuando uno los agrupa en un entrenamiento”.

Pretemporada si hay eliminatorias en noviembre: “Nada impide que podamos trabajar si hay condiciones sanitarias pero no depende de nosotros, es una suposición. Hemos conversado de este tema dentro del grupo y Fabián ha hablado con el presidente de la Fenafuth”.

Planes de trabajo: “Son varios, no es un número específico, todo es de acuerdo si está habilitado por sanidad, si está activo el torneo local; por suerte los del exterior están siendo revisados permanentemente y jugando. Que tengan partidos los del exterior nos indica que ya no están arrancando en cero”.

Rebaja de salarios al cuerpo técnico: “Sí, hace meses que nos adecuamos a los números, no los mocharon el salario, si hubo un total acuerdo porque entendemos que la economía ha sido dura en todos los pueblos de Latinoamérica. La Fenafuth no tiene la culpa de la pandemia ni nosotros también, pero hubo un acuerdo donde nosotros nos adecuamos al tema de la Fenafuth”.